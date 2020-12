Cruz Azul: La cantidad que deberá abonar el Club León por el exterior Elías Hernández

Ciudad de México.- El mexicano Elías Hernández viviría sus últimos momentos con la máquina de Cruz Azul debido a que en la última campaña Guard1anes 2020 de la Liga Mx, solamente disputó la mitad de los compromisos dentro del once titular del ex entrenador uruguayo, Robert Dante Siboldi, en consecuencia, no logró dar el mismo rendimiento que cuando llegó en el Apertura 2018, siendo de lo mejor de la Máquina.

Por lo tanto, diversas escuadras analizan las posibilidades de compra por los servicios del extremo derecho, uno de ellos las Chivas de Guadalajara que tienen en mente adquirir al mexicano de 25 años en calidad de préstamo, sin embargo, nada es concluido. Por lo tanto, el Club León también pretende retomar a Elías Hernández, plantel de donde salió rumbo a la Ciudad de México después de un plazo de 9 torneos, pero el tema monetario complicaría su salida.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

De acuerdo con información que ha circulado, Ignacio Ambriz tiene el interés de regresar al extremo para apoyar por las bandas, reconociendo su técnica para dejar en el camino a los zagueros contrarios, al igual que el contrato de Hernández podría terminar para el año entrante.

Sin embargo, Cruz Azul ya hizo saber la cifra que la fiera deberá de pagar si gustan en fichar al michoacano. Nada menos que 3.5 millones de dólares por el veterano de 32 años. Precio que sin duda sale de la línea de los guanajuatenses, principalmente, por el tema de la pandemia por Covid-19 que ha sido culpable de gran parte de la crisis económica, en el país.

Elías Hernández celebra su gol contra Toluca

Jam media

Asi, su posible salida anticipada con la máquina se vería lejana para el "patrullero", mismo que intentará regresar a sus mejores instantes sin importar su edad, en vista de que el charrúa renunció a la dirección de la Noria, por tal motivo aguardará a que el siguiente estratega pueda brindarle una mejor confianza que no tuvo con Siboldi.

Elías Hernández sumó una cantidad muy relevante con los Esmeraldas de León de 2013 a 2018, colaborando en más de 202 enfrentamientos, resolviendo en 34 ocasiones al igual que con 55 asistencias totales. A parte de ser uno de los jugadores que estuvo presente en el bicampeonato del Apertura 2013 y Clausura 2014.

El mexicano contempla un contrato vigente hasta el verano del 2021, por ende, la fiera podría negociar con la máquina de Cruz Azul. Equipo con quien suma en 2 años, 29 partidos jugados, con 9 goles trasladados y 7 asistencias, siendo el Apertura 2018 su mejor certamen con los azules.