Cruz Azul: Los jugadores que ya no tendrían cabida en el equipo para el A2022

Ciudad de México.- La Máquina de Cruz Azul ganó en el Estadio Universitario de los Tigres UANL gracias a la primera y única anotación de Cristian Tabó en el todavía certamen de la Liga MX, en el cual los celestes no seguirán en competencia al quedar eliminados por posición en la tabla.

Aunque el grupo de Juan Reynoso jugó con un hombre de más en el partido de vuelta tras la expulsión de Javier Aquino, no encontró la forma de sobresalir en El Volcán y como resultado terminó su camino por el título liguero pese a vivir una 'limpia' en la antesala del C2022.

La mitad de los jugadores que ganaron el título nueve para la institución salieron de cara a esta campaña, nuevos rostros llegaron a la franquicia pero pocos se salvan después de este 'fracaso' que cobrará factura en La Noria, quizá, desde la cabeza, al estar al aire la continuidad de Juan Reynoso.

El técnico inca se fue expulsado al medio tiempo pero de una forma 'exagerada'. Aunque supó de la última victoria de su equipo está en 'veremos' si se mantendrá por cuarto semestre como entrenador de Cruz Azul. Después de ganar la copa el club ha defraudado a la afición que exige resultados y pide la salida del entrenador previo al A2022.

'Cata' Domínguez se retira decepcionado

No sería el único representante que dejaría al cuadro de la Capital mexicana, otros nombres también dirían adiós por un pobre rendimiento, al no dar el gancho en el equipo y por vivir sus últimos meses de contrato, la escuadra celeste trataría de acomodarlos para ganar un abono y no se vayan como agente libre.

Los futbolistas que estarían cerca de vivir sus últimos días en el conjunto capitalino aparece: José Joaquín 'Shaggy' Martínez, Adrián Aldrete, Pablo Aguilar, Luis Mendoza, Romulo Otero, Rafael Baca, Iván Morales y Ángel Romero, éste último dejó al aire su futuro al no saber que depara para él en Cruz Azul.

Jugadores de Cruz Azul desilucionados

Una nueva 'reestructuración' podría ocurrir en la organización de La Noria, por lo pronto ya suena quién sería su próximo refuerzo; el charrúa Jonathan 'Cabecita' Rodríguez quien volvería al club para el siguiente año al tener intención de regresar a Liga MX, sin embargo su retorno se podría anticipar pero en El Barrial, pues está en el radar de Rayados de Monterrey.