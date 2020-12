Cruz Azul: Matías Almeyda, el principal candidato a entrenador de la máquina

Ciudad de México.- Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul estaría con las horas de oro en los siguientes días al tratar de encontrar a su nuevo entrenador y suplantar al uruguayo, Robert Dante Siboldi con vista al siguiente Clausura 2021, y un viejo conocido estaría retomando una segunda oportunidad en la Liga Mx, hablamos del argentino Matías Almeyda.

El ex estratega de Chivas del Guadalajara y actualmente del San José Earthquakes, entraría como opción principal del club de la Noria al estar por enfrente de los demás candidatos al puesto, entre ellos Alfonso Sosa y Hugo Sánchez, este último había tomado ventaja para colocarse junto al "pelado", como los dos candidatos disponibles.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Sin embargo los celestes mantienen la idea de regresar al sudamericano hacia el banquillo cementero y tratar de arreglar las caídas en la liguilla y en la Concachampions. Tal es la situación que en las redes sociales ya comienza a circular la probable integración de Almeyda, con los cruzazulinos.

Por lo que la propia institución de la Capital espera el momento exacto para que se pueda tomar como una contratación BOMBA el arribo del oriundo de Buenos Aires. No obstante, existen diversas complicaciones que podrían impedir su llegada, una de ellas quedaría en su cláusula de rescisión que cuenta con el bando del San José Earthquakes.

Matías Almeyda dirigiendo en el partido de Cruz Azul vs Chivas

Jam media

Pese a eso, el propio club no ha tenido los resultados requeridos cuando apostaron por el ex director técnico del rebaño, puesto que en 62 partidos totales registra mayor número de derrotas (28) que victorias (23), por lo que el mismo plantel de la MLS no dudaría en permitir la salida del argentino.

En caso de no acaecer, la manera en que se podría terminar la vinculación laboral entre los propios es que los azules tendrían que abonar un máximo de hasta 3 millones de dólares, situación que luciría aún más díficil la contratación de cara al Clausura 2021.

El "pelado" tuvo su primera ocasión en el Futbol Mexicano en el año del 2015 hasta el 2018, durante 6 temporadas con el Club Deportivo Guadalajara, mismo que finalizó con una marca de 138 partidos al igual que devolver el espíritu a los futbolistas nacionales al obtener el título número 12 de los rojiblancos, en el Clausura 2017.

Cruz Azul podría presentar a su nuevo conductor del barco celeste para antes del 27 de diciembre, todo podría apuntar que Matías Almeyda sería el nuevo regalo navideño de los aficionados celestes y la carta solicitada a los Reyes Magos para romper la sequía de 23 años sin un título liguero de la Liga Mx.