Cruz Azul: Néstor Araujo con deseo de volver a la Liga MX y jugar con la Máquina

Galicia, Vigo.- Néstor Araujo, el defensor mexicano del club de la Liga de España, Celta de Vigo, mostró su sinceridad al referir que a sus 29 años aún mantiene la idea de volver al país para disputar su revancha con el equipo de la Máquina de Cruz Azul.

El tapatío refirió para el diario Marca que pudo haber dado mucho más para el equipo de la Capital en su momento, por lo que anhelaría regresar a la Liga MX e ir en busca del título, ya que fue parte de los jugadores que salieron del club con al menos 1 final perdida en la primera división.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Me gustaría volver cuando estuve en mi primer club profesional; el Cruz Azul. Creo sinceramente que pude haber hecho mejores cosas en su momento", externó Néstor Araujo.

Leer más: Vergara y Azcárraga apuestan por la gente con Covid-19

Desde el 2007 comenzó su travesía en fuerzas inferiores del Cruz Azul, logrando su debut en septiembre del 2010 bajo la dirección de Enrique Meza. Con tres años con el primer equipo, Araujo se volvió un futbolista destacado para el club y recibió buenas reacciones por la afición cementera.

Fue en el pasado 2018 cuando el oriundo de Guadalajara emigró al viejo continente para probar oportunidad con el combinado de Vigo, declarando que su adaptación e integración con el equipo español no fue nada sencillo pero lo ayudo a conseguir la experiencia.

"Mi primer año no fue el más sencillo, pero poco a poco comencé acoplarme. La gente y los compañeros del club me ayudaron y eso hizo que la adaptación fuera mucho mejor. Además me costó el ritmo de los encuentros de la Liga española", dijo.

Néstor Araujo entrenando con el Celta de Vigo

Instagram nestoraraujo14

Leer más: Karen Díaz hace historia en el Clásico Nacional

Néstor Araujo no pudo coronarse con la Máquina pero logró dos títulos de liga con Santos Laguna, al igual que una Copa MX y el Campeón de Campeones. Con Celta de Vigo vive su tercera temporada y ha logrado ser uno de los hombres importantes en la retaguardia del conjunto dirigido por Eduardo Coudet.