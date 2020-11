Cruz Azul: Piden la inhabilitación de Ignacio Rivero por falta sobre Alexis Vega

Ciudad de México.- Este lunes Chivas anunció la perdida de Alexis Vega por 6 semanas por un esguince en el tobillo derecho, ante esta situación el presidente del Rebaño, Ricardo Peláez pide que se suspenda al jugador de Cruz Azul, Ignacio Rivero por su imprudencia en el campo de juego.

Luego de anunciar la lesión de su jugador Peláez hizo énfasis de que no descansarán hasta que la Comisión Disciplinaria emita un castigo sobre el futbolista de Cruz Azul por la entrada sobre en el partido de preparación con la Selección Mexicana Sub-23.

"No creo que sea justa la afectación deportiva que nos ha pegado, por lo tanto vamos a buscar la inhabilitación del jugador del Cruz Azul, Ignacio Rivero, dado a que pensamos que fue una jugada artera, de mala intención", dijo Peláez.

Esto ha comenzado a levantar las expectativas de como procederá la directiva de Chivas pues la lesión se dio dentro de un partido amistoso y no oficial. De acuerdo con los estatutos de la Liga MX, ninguna sanción podrá ser imputada a un jugador mientras no se haya visto en la misma liga, este caso la Liga MX, y por haber sido un partido amistoso entre un equipo y Selección no procede.

Así dejarían sin posibilidad alguna de parte de Chivas el pode inhabilitar al jugador de Cruz Azul. Incluso ante la gran incógnita de los aficionados el periodista Rubén Beristáin compartió en su cuenta de Twitter el apartado de la FMF en donde se estipula que no hay manera de que se pueda suspender al futbolista.

EL REGLAMENTO DE SANCIONES DE LA FMF DICE: Las suspensiones impuestas a jugadores deberán cumplirse en partidos de la misma competencia, de ninguna forma se compurgarán suspensiones impuestas en partidos de diferentes competencias oficiales y partidos

Con esta explicación al parecer quedan nulas cualquier otra forma de suspensión para el jugador de Cruz Azul, por lo que podría ser elegible para Robert Dante Siboldi en los cuartos de final de la Liguilla 2020.