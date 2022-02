Cruz Azul: ¿Quién fue el encargado de bautizar a Óscar Pérez como el 'Conejo'?

Ciudad de México.- Tal día como hoy pero de 1973 nació Óscar Pérez Rojas, mejor recordado en la Liga MX y, principalmente, en las filas de la Máquina de Cruz Azul como el "Conejo" Pérez, seudónimo indiscutible que los cementeros recuerdan en el terreno de juego y ahora por ser entrenador de porteros de la escuadra cementera.

Óscar Pérez se retiró de las canchas a sus 46 años en el 2019. Registrado como portero de la Máquina el club nueve veces campeón de la Liga MX decidió armar un ameno homenaje al guardameta que se consagró en esta demarcación hasta ganar el título del Invierno 1997 y del Guard1anes Clausura 2021 como integrante del cuerpo técnico de Juan Máximo Reynoso.

El "Conejo" debutó con Cruz Azul en la temporada 1993-94 y desde entonces se consagró como un ídolo hasta el día de su primera despedida. El capitalino terminó su vinculación con la Máquina después del Clausura 2008, torneo que Yosgart Gutiérrez le ganó la titularidad hasta el día de la final frente a Santos Laguna.

En aquella ocasión el técnico uruguayo Sergio Markarián apostó por Gutiérrez en lugar de la experiencia de Óscar Pérez, tanto que su lugar en la institución era más fuera que adentro, cosa que así ocurrió cuando anunció su salida rumbo a Nuevo León, pues se convirtió en nuevo portero de los Tigres.

¿QUIÉN LO LLAMÓ "CONEJO" POR PRIMERA VEZ?

Muchos aficionados del conjunto cementero creen que el apodo "Conejo" procede de la máscota Blu, quien es la liebre de todos los amigos cruzazulinos, sin embargo ese no es la razón de ser, el propio Óscar Pérez declaró en entrevista para ESPN quién es el responsable de bautizarlo de ese modo en la Primera División de México.

El mexicano probó oportunidad con Cruz Azul y logró convencer a los visores del equipo. Llegó como el nuevo de la entidad capitalina y después de asombrar por su forma de volar y salvar las ocasiones que parecían imparables sería el delantero Juan Francisco Palencia que lo nombró el "Conejo" de la suerte.

"Llegué a Cruz Azul, tuve la suerte de probarme y me aceptan. La mayoría de mis compañeros llevaban un proceso en el equipo, yo venía de afuera no conocía a nadie. Ya con el tiempo y la confianza me empiezan a decir "Conejo" porque era muy bajito para ser portro, pero la potencia de piernas y mi forma de saltar me ayudaban a suplir la baja estatura, entonces se me quedó. Francisco Palencia fue quien me dijo así por primera vez", dijo para la cadena deportiva.

Después de Cruz Azul Óscar "Conejo" Pérez jugó para Tigres, Jaguares de Chiapas, Rayos del Necaxa, San Luis y Tuzos del Pachuca. Como dato extra registra un gol de cabeza frente a Cruz Azul, el cual marcó en el último minuto en el Estadio Hidalgo, siendo el 2do tanto que le anotó al actual portero celeste José de Jesús Corona. El primero acaeció contra Tecos en 2006.

