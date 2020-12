Cruz Azul: Quiénes son las otras dos opciones para ser el Director Técnico de la máquina

Ciudad de México.- No todo está definido aun, Cruz Azul tras poner en espera a Hugo Sánchez aparecieron dos más por arte de magia que también podrían ser los elegidos para el puesto, las exigencias del 'Macho' pusieron en la cuerda floja toda su negociación con el conjunto celeste.

De acuerdo con los últimos reportes de ESPN, la máquina tiene siempre un plan B, el cual está conformado con dos entrenadores más en caso de que el principal que es Hugo, no se concrete. Alfonso Sosa quien ya había sido mencionado pero su falta de experiencia con un equipo grande fue más que suficiente para que sus aficionados decidieran que no era buena idea llevarlo.

Como segundo lugar está Juan Reynoso, el reciente exentrenador del Puebla, otra elección polémica que pudiera llegar al equipo de Cruz Azul. Su estilo de juego con los camoteros no fue del agrado de la Liga MX en general por su resguardo del juego defensivo, pero al final le funcionó al meter al equipo en la Liguilla.

Estas serían las otras dos opciones de la máquina siempre y cuando Hugo Sánchez desista en firmar con el equipo. De las cosas que ha pedido el reconocido exjugador están la salida de Oscar Pérez como el entrenador de porteros, algo que el equipo no está dispuesto a ceder pues es un histórico del mismo y no comparten esa idea. A eso se le suma el tema del dinero, donde Hugo no está conforme.

Juan Reynoso y Alfonso Sosa son los hombres de reserva para Cruz Azul | Foto: Jam Media

"La negociación no se ha caído, se ha puesto en pausa, la realidad es que Hugo Sánchez tiene el deseo de llegar a Cruz Azul, lo cierto es que hace 24 horas estaba cerrada la negociación y hoy están en esto, no van a ofertar más, y si no se cierra están en el bloque de entrenadores B, donde llevan mano Juan Reynoso y Alfonso Sosa", dijo el reportero León Lecanda en ESPN.

Cruz Azul tiene el tiempo encima, las dirigencias en los últimos meses no han sido las que un equipo de su categoría pudiera pensar, ahora solo les falta hacer algo de los más importante que es anunciar a su entrenador. Se espera que se haga oficial en los primeros días del año, recordando que el equipo tiene su primer partido el 10 de enero ante Santos.

Quien sea que gane el puesto deberá estar viviendo una de las presiones más grandes en el mundo del futbol con equipo que no fue armando por ellos, son refuerzos y con apenas días para trabajar y llevar a buen puerto que no es nada más que el título de Liga MX, cualquier cosa fuera de eso será un fracaso total para el Cruz Azul.