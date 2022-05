Cruz Azul: Rafael Baca no llegará a Rayos del Necaxa para el Torneo Apertura 2022

Ciudad de México.- La historia de Rafael Baca en la Máquina de Cruz Azul empieza a llegar a su fin, aunque tiene contrato con la institución por otros seis meses el club pensaría en darlo de baja en este verano, sino el jugador pasará a ser agente libre y podrá llegar libre a cualquier otro equipo.

En las últimas horas se supo que Pumas UNAM era una supuesta opción para el veterano de 32 años, sin embargo, de acuerdo a la información del diario Récord, la directiva no tiene en mente contratar a 'Rafa' Baca al estar bien cubiertos en la zona donde juega el hombre de la Máquina.

Mientras que, por otro lado, clubes como Rayos del Necaxa y Mazatlán FC fueron los primeros en mostrar un interés por el nacido en Tuxpan, Michoacán, sin embargo se le acaban los pretendientes a Cruz Azul, pues tal parece que Baca tampoco llegará el cuadro hidrocálido.

De acuerdo al periodista Felipe Morales, Rafael Baca no jugará para los Rayos en el Apertura 2022 de Liga MX al asegurar que el jugador no entra en el radar del equipo rojiblanco, a lo que la afición de Aguascalientes 'celebró' al no ver con buenos ojos al mediocampista de Cruz Azul como posible refuerzo.

Publicación de Felipe Morales

Twitter Felipe Morales

"Ok, hermanos Rayos. Acá les dejo otra botando en el área, de primera manopla. Rafael Baca no llega a Necaxa. Olvídenlo, descártenlo. No interesa", aseveró en su vigente publicación de Twitter. Al existir esa decisión al lugar donde podría continuar 'Rafa Baca' sería en Mazatlán FC, siempre y cuando no exista algún otro plantel que levante la mano por él.

Asimismo la presencia de Christian 'Chaco' Giménez en el cuerpo técnico de Gabriel Caballero jugaría un papel importante para que Baca se convierta en tripulante para el siguiente semestre, pues en Cruz Azul lo ven más fuera que adentro, incluyendo la propia afición.

Rafael Baca enfrentando al Necaxa

Jam media

Te recomendamos leer

En la última temporada Rafael Baca se convirtió en uno de los jugadores que recibieron mayor número de críticas y silbatinas por su rendimiento irregular en el equipo cementero, tanto que el '#FueraBaca' tomó mucha fuerza en redes y en los últimos cotejos de Cruz Azul, aspecto que seguirá sucediendo si el jugador continúa en el plantel capitalino.