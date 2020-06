Cruz Azul: Revelan nueva información acerca del caso de 'Billy' Álvarez

Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera descubrió que en entre los años de 2013 y 2020 Billy Álvarez hizo transferencias millonarias a cuentas extranjeras, pero eso decidió que se investigaran sus cuentas ya que los ingresos y egresos no cuadran según la UIF.

Pero ahora todo parece tomar un rumbo muy diferente, ya que en las investigaciones el UIF ha descubierto que que Guillermo Álvarez tiene un "gemelo" en el cual tambien se relaciona con el tema de Cruz Azul, pero la gran diferencia este uno tiene fecha de nacimiento de 1945 y otro de 1980, esto de acuerdo con investigación de ESPN.

Se localiza a Álvarez Cuevas Guillermo Héctor con fecha de nacimiento del 28 de septiembre de 1980, sin embargo, en datos fiscales no se encuentran homonimias, por lo que se deja a consideración", explica la UIF.

Billy Álvarez ha estado al frente del equipo de futbol y la Cooperativa por muchos años y siempre se le ha cuestionado su trabajo | Jam Media

De acuerdo con la investigación, el segundo Guillermo Álvarez tuvo el rol de empleado de la Cooperativa, pero después de ese registro no se encontró algún otro para seguir investigándolo.

Por otra parte el hermano de Billy, Alfredo Álvarez, ha emitido una carta explicando que él se deslinda de las acusaciones en las que se vio envuelto desde hace un par de semanas, además en su comunicado dice que colaborará con las autoridades dando la información necesaria, y en ella se presume que tendrá por lo menos 14 pruebas contra su hermano.

"Analizaremos la posición que tengo en este procedimiento legal y al concluir que no tuve participación en los hechos denunciados, pues no he dispuesto o administrado indebidamente el patrimonio y bienes de la empresa Cooperativa Cruz Azul S. C. L. Aunado a que cuento con información esencial y eficaz para facilitar las investigaciones", expuso Alfredo Álvarez.

Comunicado de Alfredo Álvarez deslindándose de las acusaciones | Cortesía

Te puede interesar

Club América: Alondra González arremete contra Leo Cuellar por no confiar en ella

La Premier League aprueba los cinco cambios y aumenta número de suplentes

Cooperativa dueña del Cruz Azul califica de difamación acusaciones en contra