Cruz Azul: "Se está formando un equipo que puede volver a ilusionar a la afición"; Erik Lira

Ciudad de México.- Cruz Azul empezó con el pie derecho el Grita México Clausura 2022 de la Liga MX. En su primer partido recibió a los Xolos de Tijuana en el Estadio Azteca. El grupo de Juan Máximo Reynoso sufrió en el primer lapso pero supo reponerse para ganar en casa.

En la oncena cementera estuvo presente Carlos Rodríguez, Uriel Antuna y Erik Lira, tres de los cinco refuerzos vigentes del cuadro cementero. Christián Tabó y Alejandro Mayorga quedaron descartados por lesión. "Charly" Rodriguez se estrenó como goleador tras marcar el primer tanto celeste en el C2022.

Se notó un cambio drástico en el funcionamiento de Cruz Azul tras la reestructuración del equipo durante el pasado receso. No obstante los nuevos rostros detectan un equipo fortalecido que podría realizar acciones interesantes en este semestre de novedad tras fracasar en el A2021, luego de jugar como campeón defensor.

"Cruz Azul es un equipo importante. Estamos en un proceso de reestructuración pero estoy impresionado por la manera tan grande que es el club. Con los compañeros se está formando un grupo con cosas importantes por demostrar y que puede ilusionar a la afición en este torneo", dijo Erik Lira en un video que publicó las redes de Cruz Azul.

Erik Lira jugando con Cruz Azul

Jam media

"Vamos paso a paso, apenas es el principio, dentro de la cancha me desconozco un poco, de mi parte voy a ofrecer lo mejor al equipo para ser titular indiscutible. Me entregaré de corazón por la afición y por el grupo", complementó el ex canterano de Pumas.

En su primer partido como nuevo jugador de Cruz Azul Erik Lira inició y cerró el partido, sin embargo afirmó que la adaptación es clave para ser recurrente entre los jugadores seleccionados por Juan Reynoso. Aunque jugó los 90 minutos hace falta aclimatarse al estilo de juego del técnico inca.

Erik Lira durante el partido de Cruz Azul

Jam media

Cruz Azul volverá a jugar como local este fin de semana. Su próximo rival será FC Juárez que venció por 2-1 a Rayos del Necaxa. A la espera de la convocatoria de Reynoso, Erik Lira apunta a repetir desde un inicio tras su presentación en el fin pasado frente a Xolos.

