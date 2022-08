Cruz Azul: "Siento impotencia por no apoyar al equipo"; Jesús Corona tras goleada

Ciudad de México.- Tal como se esperaba en este inicio de semana un puñado de aficionados de Cruz Azul se manifestaron en las instalaciones de La Noria, después de haber ocurrido la humillante derrota por 7-0 contra el acérrimo rival, Club América, en el Clásico Joven de este Apertura 2022 de Liga MX.

Los jugadores: Julio César 'Cata' Domínguez y Rafael Baca, así como el portero, Sebastián Jurado, fueron los más señalados por la afición que fue a reclamar en el Centro de Alto Rendimiento Cruz Azul, empero ninguno de los tres se atrevió a dar la cara.

Por otro lado: Alejandro Mayorga, Ignacio Rivero, Juan Escobar, José Joaquín 'Shaggy' Martínez, Ángel Romero, Andrés Gudiño, el entrenador de porteros, Óscar 'Conejo' Pérez y, por supuesto, José de Jesús Corona atendieron a los seguidores, siendo éste último quien se disculpó después de la goleada pese a que no jugó contra el América, pero es considerado el líder que hace falta en Cruz Azul.

"Me parto la madre afuera, sigo haciendo todo lo que venía haciendo anteriormente, me quedo dobles sesiones. Hago lo que me corresponde. Yo trato de hablarlo con los compañeros, sienten una gran pena, una gran impotencia. Sabemos que ustedes no se merecen eso, la institución no se lo merece, lo que nos queda es tragarlo, callarnos y aceptarlo", dijo 'Chuy' Corona.

Jesús Corona se retira después de la goleada

"Me ha tocado vivir las malas y las buenas. Ahorita es una mala, esto no lo merece nadie, menos ustedes que hacen su esfuerzo para ir al estadio y todavía alentarnos. No se lo merecen. Estamos apenados y yo estoy muy avergonzado", complementó el arquero, a quien la gente le solicitó que vuelva a ser titular, aunque esas decisiones, como refirió, no están en sus manos.

"Siento una impotencia por no apoyar al equipo, pero ya no depende de mí, yo asumó mi responsabilidad, siento una pena y reconozcó que nos han aguantado, ustedes no se merecen esto, solo nos toca seguir trabajando para revertir este mal sabor que todos tenemos por esta situación", cerró José de Jesús Corona.

Jesús Corona se quedó en la banca

El portero de Cruz Azul que estuvo como titular desde el Apertura 2009 hasta mediados del Clausura 2022, está registrado como tercer portero en este campeonato. Se espera que el nuevo entrenador interino, Raúl Potro Gutiérrez, lo alinee desde un inicio para el juego contra Querétaro en el Azteca.