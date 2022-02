Cruz Azul: Tarea compleja para Reynoso en Canadá

Juan Reynoso y los suyos arribaron ayer por la noche a suelo canadiense de cara a enfrentar los octavos de final de ida de la Concacaf Liga de Campeones, tras haber caído el fin de semana a manos de los Rayos del Necaxa en el Estadio Azteca; recibiendo Un par de anotaciones en los últimos minutos, y, dejando la oportunidad de colocarse como líderes solitarios en el presente Grita México Clausura 2022. Ahora, centran su mirada en el torneo de la región, para acceder al Mundial de Clubes de la FIFA.

A través de las redes oficiales del club, la Máquina de la Cruz Azul mostró el arribo de sus jugadores al país de la hoja de Maple, dejando entrever las frías temperaturas que azotan la región; situación que jugará en contra para los Cementeros, Aunado a ello, el cuadro de la Noria, cuenta con un par de bajas para el presente partido; ya sea por temas de decisión táctica, lesiones o documentación. Sin embargo, el timonel Celeste posee un plantel basto en todas las líneas de juego.

Dos elementos que no están disponibles para Reynoso en el encuentro del próximo miércoles ante el Forge FC, será en el paraguayo Pablo Aguilar y el mexicano, recién llegado a la Noria, Charly Rodríguez. Desde el club, descartan que la decisión sea por una cuestión física, sino más bien, para darle juego a otros elementos y generar competencia interna. En el caso del guaraní, Luis Abraham podría tomar su sitio en el once ideal; mientras que Rivero haría lo propio en el sitio del ex Rayado de Monterrey.

A los casos de Charly y Pablo, se agregan, además, las situaciones de Adrián Aldrete y el recién llegado a las filas de la Noria, Ángel Romero. El escenario del lateral mexicano parte de una lesión que arrastra desde hace un par de días, previo al encuentro de la jornada cuatro Clausura 2022 en la victoria de los Celestes sobre la Fiera de León. por la mínima diferencia. Por otro lado, “El Melli” no cuenta con la visa de trabajo correspondiente para poder entrar a suelo canadiense, situación que obligaría al delantero a no poder ser elegible por los Cementeros en el inicio de la Concacaf Liga de Campeones.

De acuerdo a los pronósticos del tiempo, las bajas temperaturas seguirán en la ciudad de Hamilton, Ontario; sede del encuentro entre la Máquina Celeste de la Cruz azul y Forge FC, dentro de los octavos de final de ida de la Concacaf Liga de Campeones, con temperaturas por debajo de los 0°C. La Máquina buscará sacarse la espina que quedó clavada en la última campaña, al ser eliminados a manos de Monterrey en la semifinal, con un marcador global de 5-1.