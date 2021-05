Cruz Azul: Tiende a quedar eliminado cada que llega a la vuelta en desventaja

Ciudad de México.- Cruz Azul se encuentra con resultado de 2-1 abajo ahora que visitó a los Diablos Rojos del Toluca en la cancha del Nemesio Díez. De esta manera saldrá al tapete verde del Estadio Azteca a ganar el juego, de lo contrario estaría fuera de la liguilla de este torneo Guard1anes Clausura 2021 de la Liga MX.

La alineación que utilizó Juan Reynoso el pasado miércoles dejó mucho que decir al dejar a Orbelín Pineda y Jonathan "Cabecita" Rodríguez en la banca. Aun así, Cruz Azul tiene un negativo recuento de los duelos de los últimos diez torneos en que ha llegado al segundo partido, en desventaja.

La eliminación vigente que tuvo el cuadro cementero tras llegar con resultado en contra circula en el Clausura 2019, en donde el Club América lo dejó en el camino al vencerlo por 3-1 en el Estadio Azteca. Casillero que pareció ser complicado de enmendar, no obstante, Cruz Azul dio un gran partido al embotellar de manera sorprende a las águilas, consiguiendo el resultado pero por 1-0, con global de 3-2.

En el Apertura 2017, su rival también lo fue el cuadro azulcrema, donde la ida y la vuelta finalizaron sin anotaciones. Pese a eso los celestes estuvieron en desventaja por la posición en la tabla, la cual benefició al América y le sirvió el pase a la siguiente ronda.

Anteriormente, disputando la liguilla de la Liga MX con su actual rival del Guard1anes 2021, los Diablos del Toluca para ser exactos, la Máquina llegó como cuarto de la general y en la ida en el Nemesio Díez sufrió una dura goleada de 3-0, en el Apertura 2013.

Cruz Azul fue derrotado por el Toluca en la ida

Jam media

Sin duda era un luminoso difícil pero no imposible de remontar para un equipo de la alta calidad que caracteriza a Cruz Azul. Tanto que a los 33', Christian "Chaco" Giménez aprovechó una oportunidad desde los once metros y puso en la serie al Azul. No obstante, un centro al segundo poste hizo que Pablo Velázquez cabeceara y catapultara las aspiraciones del club de la Capital.

Únicamente en el Apertura 2018, en etapa de semifinales, el Cruz Azul revirtió el marcador adverso frente a los Rayados de Monterrey. La ida culminó por la minima diferencia en favor de los regios en el BBVA. El juego de vuelta acaeció en el Coloso de Santa Úrsula. Milton Caraglio pudo adelantar desde temprano al antes equipo de Pedro Caixinha, por la vía del penalti.

Cruz Azul reclamó el penal sobre Sambueza

Sin embargo, éste terminó por un lado de la cabaña de Marcelo Barovero. Tuvo que ser hasta el segundo tiempo cuando aprovechó un rebote de su compatriota y empujó el esférico a la meta. Aunque el juez lo anuló el VAR dio por valido el tanto y Cruz Azul consiguió su pase a la final, después de venir abajo en el marcador global.