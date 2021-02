Cruz Azul, con paso perfecto en el Clausura 2021

La Máquina Celeste del Cruz Azul, ha iniciado de una manera perfecta en el torneo Clausura 2021 de la Liga MX, tras ganar en la jornada cinco con un contundente 2-0 ante Rayos del Necaxa, y con esto instalarse como el líder de la competencia.

Con este resultado, Cruz Azul suma 9 unidades, cosecha de tres triunfos y dos derrotas, con una racha de tres triunfos consecutivos en el Clausura 2021.

Lo más destacado de Cruz Azul, es el buen funcionamiento de algunos de sus jugadores, como es el caso del defensa mochiteco, Luis Romo, que ha demostrado el porque sigue estando entre el once titular de la Máquina Celeste.

Al igual que el delantero Juan Escobar, que viene de anotar su segundo gol del torneo. Por su parte, el regreso del delantero uruguayo, Jonathan Rodríguez, fue fundamental desde la jornada 4, ya que le inyectó nivel al ataque de los celeste, para estar reinando en estos momentos en el torneo.

Con esta buena maquinaría, el técnico peruano Juan Reynoso, esta en busca de darle al plantel un título, el cuál se ha negado por años, solo el torneo pasado estuvieron a un paso de lograr llegar a la pelea por el título, pero un mal funcionamiento, fue la clave para sepultar una vez más las esperanzas en el Cruz Azul.

Después de este triunfo de la fecha cinco, el técnico peruano dejo en claro que el objetivo es claro y debemos de mantener la calma.

"Lo que me deja el juego es satisfecho cuando tuvimos que proponer lo hicimos, fuimos prácticos, no fuimos contundentes, tiene mérito su portero como Chuy, hoy con mayor contundencia hablaríamos de una goleada importante, pero si Chuy no saca esa hablábamos de un 1-2 o 2-2".