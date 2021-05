Cruz Azul de los equipos beneficiados de la llegada de Florian Thauvin a Tigres

Ciudad de México.- Con la noticia que toda la Liga MX estaba esperando, la confirmación de la llegada del francés Florian Thauvin a Tigres es especial Cruz Azul se ha hecho realidad luego de que el directivo de los felinos lo confirmara. Ante eso la máquina con vía libre sobre Orbelín Pineda ha comenzado su renovación.

Durante muchas semanas se habló de que Tigres quería fichar a Orbelín Pineda y que estaba muy cerca por el tema de que no tenía contrato vigente pero ahora que ha revelado de la llegada de también un jugador gratis y europeo podría desechar la idea de quitarle a Cruz Azul a Orbelín. Por lo mismo el equipo celeste ya arrancó con la renovación tanto de Luis Romo como la de Orbelín.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

De acuerdo con León Lecanda de ESPN, Cruz Azul ahora si ya quiere asegurar que ambos jugadores no puedan escaparse a solo un mes de que oficialmente queden libres. La fuente revela que sus contratos serían de hasta 3 años para casa uno. Orbelín Pineda termina su relación con la máquina el 31 de junio de 2021. El de Luis Romo han comenzado las negociaciones ya que en diciembre de 2022 se vence su contrato.

Leer más: Liga MX: Florian Thauvin oficialmente es nuevo jugador de Tigres para el Apertura 2021

Orbelín Pineda apunta a quedar en Cruz Azul | Foto: Jam Media

El tema en Cruz Azul ha tomado mucho tiempo y más con Orbelín Pineda quien por su alto precio le ha sido imposible cubrir a la directiva los puntos del jugador. Con Romo las cosas han ido más tranquilos por el tiempo que tienen por delante. Pero no solo son ellos ya que hay al menos otros 7 futbolistas que terminan contrato en estos días.

Cruz Azul quiere tener toda su plantilla o la mayoría para la siguiente temporada, así lo expresó Juan Reynoso en varias oportunidades por lo que es muy factible que si continúen al menos un 90% de lo que actualmente juega en el equipo.

Leer más: Boxeo Internacional: Saúl "Canelo" Álvarez vs Billy Joe Saunders

Orbelín quien también busca salir a Europa y no se la ha dado en caso de que en unas semanas no encuentre nada en el viejo continente estaría renovando oficialmente con el equipo de Cruz Azul quienes le han confirmado que si su deseo es salir lo ayudarán, priorizando que sea fuera del país y no reforzando a uno de la Liga MX.