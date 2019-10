Cruz Azul intentará darle fin a sus fantasmas para vencer al América

Ciudad de México.- La Liga MX antes del parón por fecha FIFA nos dará un juego que despierta la pasión en las aficiones de la capital, hablamos del Clásico Joven entre América y Cruz Azul.

El escenario de este partido será el estadio Azteca y Cruz Azul se presentará como local administrativo y con una urgencia de ganar pues lleva siete partidos sin saborear una victoria.

Esta será la edición 179 del 'clásico joven'. El balance favorece al América con 65 victorias a cambio de 52 triunfos del Cruz Azul, además de 61 empates.

Aquella noche de drama y hazaña

El domingo 26 de mayo de 2013 se jugó el 'clásico joven' número 157. Era el partido de vuelta de la final del torneo de Clausura. El equipo celeste ganaba con marcador global de 2-0 y faltaban menos de cinco minutos para que se consagrara campeona. Incluso el trofeo ya estaba siendo grabado con su nombre.

Pero las 'Águilas' se rehicieron y con goles del colombiano Aquivaldo Mosquera al minuto 89 y del portero Moisés Muñoz al 90+3 forzaron la prórroga y luego los penales donde se adjudicaron el título.

En días pasados, a seis años de esa noche lluviosa, el árbitro de aquel partido, Paul Delgadillo ya retirado, salió a declarar que "siendo autocríticos" debió haber anulado el gol de Mosquera porque "hay falta". Por lo tanto la historia habría sido distinta.

Hubo reacciones inmediatas. "¡Qué poca madre de esa persona!", expresó Jesús Corona, portero de Cruz Azul desde 2009. "Nos perjudicó y que lo saque ahora, no sé con qué fin lo hace".

Cruz Azul regresa de Las Vegas y Jesús Corona 'LLORA' aún por la Final del Clausura 2013 y las declaraciones recientes del árbitro Paul Delgadillo diciendo que había falta en el primer gol de Aquivaldo



"Qué poca madre de esta persona", dice Chuy



�� @cordova_sports pic.twitter.com/IaRNsovM4H — Jonatan Peña (@Jonatan_Pena) September 20, 2019

Al paso del tiempo, otros como Alejandro Castro, volante de Cruz Azul en esa época y que desvió el balón para el segundo gol americanista y luego falló su tiro en los penaltis, prefiere pensar que fueron ellos los que por errores propios dejaron ir el campeonato y no se escuda en la confesión a destiempo de Delgadillo.

Al interior del América, las declaraciones del exárbitro causaron molestia, especialmente en el entrenador Miguel Herrera.

"A toro pasado sale un tarado a decir estupideces", declaró Herrera quien también le reprochó a Delgadillo que sus decisiones perjudicaron al América esa noche. "Si me lo encontrara en la calle le diría '¡eres un tarado, eres un idiota! Nos expulsaste un jugador al minuto 10 sin tenerlo que expulsar y ahora sales a decir que no me ayudaste'".

Miguel Herrera se fue con todo contra Paul Delgadillo,Chuy Corona y Jerry Flores recordando la Final de 2013��



“Les hicimos 2 goles en 5 minutos, con un hombre menos y les hizo un gol el portero, que no se enganchen con estupideces y se pongan a trabajar para ser campeones(��)” pic.twitter.com/GHeRU1SU4T — Víctor Díaz (@v_ddiaz) September 20, 2019

Aquivaldo Mosquera desde el retiro se lo tomó más relajado: "No hay que llorar por la leche derramada".

En tiempo presente

Miguel Herrera y el capitán Paul Aguilar son los únicos sobrevivientes de aquel América campeón del Clausura-2013.

En este torneo Apertura-2019, a pesar de diversas circunstancias adversas como lesiones y ventas de jugadores, las 'Águilas' vuelan en la tercera posición del torneo con 21 puntos y están a dos del líder Santos.

"La posición en la tabla no nos quita el sueño", dijo Herrera quien el fin de semana liberó presión luego de que el América goleara 4-1 al Guadalajara en el clásico nacional y con ello rompiera una racha de seis partidos sin ganar.

"Ahora nos toca Cruz Azul, no anda en buen momento pero es un clásico, tendremos que estar atentos para ganar y estar en los puestos para los que este equipo está diseñado", apuntó Herrera.

'La Máquina' llega con siete juegos sin victoria, tres con el anterior entrenador, el portugués Pedro Caixinha, y cuatro con el relevo, el uruguayo Robert Dante Siboldi.

Cruz Azul tiene 13 puntos y ya ve lejana la posibilidad de llegar a la fase final del torneo. "Matemáticamente no es imposible calificar, vamos a trabajar para ello, pero si no hay liguilla nos prepararemos para el siguiente torneo", dijo el técnico charrúa.

⚽ Jornada 13

�� América

�� Sábado, 5 de octubre.

⏰ 19:00 hrs

�� Estadio Azteca#ConstruyendoLa9loria pic.twitter.com/Dquh4WWngW — CRUZ AZUL (@CruzAzulCD) September 30, 2019

'La Máquina' ha recorrido en este torneo un trayecto de "críticas excesivas", según el defensa chileno Igor Lichnovsky quien consideró que de cara al clásico ante América "nunca ha importado o interesa" cómo lleguen los rivales, pero "que no les quepa duda que vamos a darlo todo".

Lichnovsky junto con otros jugadores como el defensa paraguayo Pablo Aguilar forman parte de una generación de Cruz Azul que también perdió una final contra el América en el pasado Apertura-2018.