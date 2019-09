Cruz Azul le da el ultimo adiós a José José

Ciudad de México.- Uno de los equipos más representativos de México despidió al gran Príncipe de la canción el día de hoy, que fue anunciada su sentida muerte a los 71 años, con un pequeño mensaje en redes.

"El que ama pretende sentir, el que mama su vida la da", publicó el equipo cementero en su cuenta de Twiiter dando la última despedia a José José luego de muchos años de carrera como cantante.

"Cruz Azul desea que los familiares y amigos encuentren una pronta resignación", remató la institución, en el logo del equipo en un trasfondo blanco y negro para simbolizar la tristeza que a la par siente el país por la pérdida de uno de sus mayores exponentes en la música.

La persona que confirmó el deceso de "El Príncipe de la Canción" fue la periodista Ana María Canseco a través de su portal web.

Casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar.

Nos enseñaste a interpretar de gran manera el significado del amor ��.

����

QEPD pic.twitter.com/DQCZdXZ0xu — CRUZ AZUL (@CruzAzulCD) 28 de septiembre de 2019

En muchas ocasiones se habló sobre el deterioro de la salud de José José a raíz del cáncer que tenía; en junio pasado en su cuenta oficial de Twitter el cantante mandó el siguiente mensaje, luego de la preocupación de sus fans:

"Familia querida, gracias por su apoyo y por sus oraciones, estoy muy bien gracias a Dios".

José José y la razón por la que perdió su memorable voz

Siendo el rey de la escena musical en los años ochentas, el "Príncipe" José José conquisto a miles en México y más allá de sus fronteras, pero la voz del cantante tendría un desenlace fastuoso debido a muchas razones, en su mayoría trágicas.

Una de ella recae en la desgracia de haber sufrido la enfermedad de Lyme, debido a la infección de una bacteria que terminó por paralizar casi totalmente el lado izquierdo de su cuerpo y afectó su voz.

"Tengo problemas con este ojo, la laringe, la faringe, con el pulmón, con el estómago, mis intestinos… Todo como resultado del ataque de la bacteria, comentó el cantante de “40 y 20” a El Telegrafo, en 2015.

¡Gracias por tanto y tanto amor!



Lamentamos profundamente el fallecimiento de José José, el "Príncipe de la Canción" deja una huella indeleble en la música mexicana.#JoséJosé pic.twitter.com/TuL1hV2IzP — México es Cultura (@MexicoesCultura) 28 de septiembre de 2019

La devastación de esta perdida lo hizo atentar contras su propia vida con el suicidio, en los años ochenta; tanto que en una entrevista relataría lo que este sentimiento significó:

“Cuando perdí la voz por primera vez pensé en el suicidio, hubo una vez en que yo me metí la pistola en el paladar, y no funcionó. ¿Qué más señal pude haber pedido de que no era mi momento y de que algo más hermoso venía?”, manifestó para Primer Impacto, ese mismo año.

Pero su tenacidad lo impulsó a empezar tratamientos físicos para volver a cantar, en los que se incluían desinflamantes de la tráquea, cortisona, broncodilatadores y además, insulina, porque también es diabético.