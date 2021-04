Cruz Azul llegó a República Dominicana con un cuadro alterno para el inicio de la Concachampions

República Dominicana.- Solo unas horas de haber ganado su partido ante FC Juárez este fin de semana Cruz Azul viajó a República Dominicana para comenzar su participación en la Concachampions, su primer rival el Arcahaie de Haití aunque Juan Reynoso decidió darle descanso a varios titulares mandando un cuadro alterno a la competencia.

En total fueron 8 bajas las que presenta el equipo de la Noria, encabezados por Jesús Corona, Luis Romo, Orbelín Pineda y Pabloa Aguilar quien tiene recuerdos malos en Centroamérica luego de que en su última visita sufrió una lesión en los ligamentos que lo dejó fuera por muchos meses.

El equipo celeste llegó este domingo ya por la noche a República Dominicana. Será este martes cuando se juegue el partido de ida de los octavos de final de la Concachampions. La decisión de no contar con jugadores importantes hace pensar que para el entrenador no hay peligro alguno de que pueda sacar un mal resultado en su visita si no que al contrario lo harían bien con su equipo "B".

Arcahaie tendrá que jugar fuera de su país luego de que la Concacaf revelara que su estadio no cumplía con las medidas básicas para sostener un partido internacional de la confederación, por eso se tomó la decisión de jugarlo en tierras dominicanas. Cruz Azul al llegar al aeropuerto de inmediato fue reconocido y esperado por la afición celeste que se tomaron fotos y recibieron autógrafos.

Ahora si respetaron las medidas de seguridad para evitar contagios luego de que en su visita a Ciudad Juárez también la afición fue a recibir al equipo pero el grupo era mayor por lo que se amontonaron rompiendo con los protocolos. Aun así fueron atentos con todos y firmaron todo lo que le pidieron.

Cruz Azul jugará en punto de las 21:00 horas este martes 6 de abril en el estadio Félix Sánchez esperando sacar un buen resultado para traer el juego a la Ciudad de México y finiquitar la serie. Jugadores que tienen pocos minutos en el cuadro titular podrán ser las figuras de este partido quienes se perfilan para ser saltar el campo.

Cruz Azul espera ligar una victoria más para seguir haciendo más larga su felicidad, si bien en caso de ganar no romperá algún récord si podrá ir sumando para poder lograrlo y es que involuntariamente el equipo de Juan Reynoso ha ligado 11 triunfos en la Liga MX poniéndose a solo 1 partido de la mejor marca impuesta por el León de 12 triunfos, y posiblemente imponer uno nuevo la siguiente jornada.