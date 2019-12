Cruz Azul niega la llegada de Iván Marcone y la afición se vuelca sobre Siboldi

Ciudad de México.- La pretemporada de Cruz Azul inició con problemas extracancha y es que en días anteriores se manejaba que el argentino Iván Marcone podría regresar con los celestes después de un año en Boca Juniors pero todo parece indicar que no se dará pues el mismo técnico de la Maquina habría sido quien detuvo la operación.

Cruz Azul informa: "Por medio de la presente se informa que Cruz Azul no ha tenido contacto con el club Boca Juniors, ni sus jugadores. Cruz Azul e Iván Marcone finalizaron su relación laboral de común acuerdo a principios del torneo Clausura 2019, debido a cuestiones personales del jugador"

Ante este comunicado varios aficionados han vuelto tendencia en Twitter el hashtag #FueraSiboldi, donde lo acusan de ser de los principales errores de la directiva pues con todo para clasificar a Liguilla no pudo hacerlo, además de culparlo de no querer armar un buen equipo con jugadores nuevos. Recordemos que la Maquina no ha hecho ninguna contratación en cambio José Madueña ya abandonó el equipo.

#FueraSiboldi llegaste a medio torneo para calificar al equipo y con muchas posibilidades, no lo lograste. Ahora que viene el armado del equipo te estas casando con jugadores que no aparentan mucho al equipo como Baca y no dejas que venga jugadores de calidad como Marcone. pic.twitter.com/udsw86M6Bi — Nacion Celeste (@celeste_nacion) December 11, 2019

Marcone se fue del Cruz Azul después de haber iniciado el Cluasura 2019, argumentando que problemas personales no le permitían seguir en México, tiempo después firmó con Boca Juniors con quien buscaba tener más contacto con el seleccionador argentino para ser convocado a la albiceleste lo cual nunca sucedio, siendo Guido Rodríguez, jugador de América de México quien se quedó con el puesto.

Por su parte Robert Dante Siboldi en el comienzo de su pretemporada no asistió a la primera sesión, el tiempo acaba y tendrá que formar un equipo a marchas forzadas si no hacen la gestión de buscar nuevos futbolistas, a esto hay que sumar su lista de transferibles donde figuran nombres como los de Martín Cauterccio, Edgar Mendéz y la recién contratación de Bryan Angulo quien no se pudo mostrar con el equipo.