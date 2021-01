Cruz Azul no descarta el registro de Bryan Angulo para la jornada 3

El futbolista ecuatoriano, Bryan Angulo, esta cerca de jugar en el torneo Clausura 2021 de la Liga MX con el Cruz Azul.

El ecutoriano milito con Xolos de Tijuana el torneo pasado, lo que hace que el sudamericano pueda jugar sin visa de trabajo, además que al parecer la llegada de los refuerzos de Guillermo 'Pol' Fernández y Walter Montoya se tardaran más, debido a que las oficinas migratorias en México permanecen cerradas.

La presentación de Fernández y Montoya con la Máquina Celeste, tendría que esperar hasta las Fechas 4 o 5 del Guardianes 2021.

Otra vertiente que aceleraría el registro del ecuatoriano, sería el caso del delantero uruguayo, Jonathan Rodríguez, quien podría ser sancionado por la directiva del Cruz Azul por su caso de indisciplina fuera de la cancha en la jornada dos.

Angulo fue buscado por el equipo del Emelec para llevárselo via préstamo, más no compra definitiva, lo que no fue del interés del jugador quien ya aseguró que se quedará con el Cruz Azul.

Bryan Angulo apenas jugó 9 partidos con la camiseta de Cruz Azul en el torneo Apertura 2019 y no logró anotar un solo gol. En su paso por la Liga MX con Tijuana disputó 26 partidos entre Liga MX y Copa MX y logró hacer siete goles en ambas competencias.

"Cabecita" Rodríguez trabajo al parejo que sus compañeros este martes, hasta el momento la directiva de la Maquina Celeste no ha informado una sanción para el uruguayo, tras que circulara un video en redes sociales, donde se puede ver al 'Cabecita' en una fiesta con el uniforme del conjunto cementero.