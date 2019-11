Cruz Azul no tiene prisa para encontrar un director deportivo

Ciudad de México.- Durante las festividades por el 88 aniversario de la fundación de la Cooperativa Cruz Azul, el presidente de la maquina, Guillermo Álvarez aseguró que el puesto de director deportivo será ocupado por alguien que entienda el trabajo para el siguiente torneo para que se acople de forma rápida, aunque recalcó que no se apresurarán porque el trabajo que dejó Ricardo Peláez fue bueno.

“No estamos tan apurados ni tan angustiados porque el director deportivo existió hasta determinada fecha, con el señor Ricardo Peláez en el puesto, y después la unión fue terminada en muy buena relación. El equipo ya está armado, el cuerpo técnico lo único que tiene que hacer es estar alternando a jóvenes" afirmó el dirigente.

Ricardo Peláez en Cruz Azul | Jam Media

Con respecto a los posibles ocupantes del puesto no reveló nombres pero si dejó entrever las cualidades que buscan en él.

“Desde luego que hay candidatos. Deben tener la experiencia como jugadores y una formación directiva, porque no nada más es estar seleccionando o sugiriendo jugadores; sugiriendo no imponiendo, porque aquí no imponen los jugadores ni el presidente del club, porque los tenemos que decidir con el cuerpo técnico”, dijo.

Pero de quien si dijo algunas palabras fue del ex futbolista Carlos Hermosillo, cuando le preguntaron si estaba dentro de esa múltiple baraja de posibles candidatos, el mandatario respondió con una contundente frase:

Billy Álvarez, Carlos Hermosillo y Víctor Garcés | Jam Media

"En su momento, Carlos Hermosillo pudo haber sido director deportivo, pero se dedicó a la política"