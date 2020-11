Cruz Azul perdería a Pablo Aguilar para el clausura 2021 a petición del jugador

Ciudad de México.- El defensor paraguayo Pablo Aguilar es uno de los líderes más importantes en la defensa del equipo de Cruz Azul junto a Julio César Domínguez, Adrián Aldrete y su compatriota Pablo Escobar, sin embargo, el experimentado saldría de la máquina en el comienzo del Torneo Clausura 2021 de la Liga Mx pues su contrato expira para la siguiente temporada.

Y aunque el equipo cementero tiene la idea de mantener a su defensor central, Aguilar habría solicitado no renovar el mismo, ya que no tiene intención de seguir con los celestes, por lo que otorgaría que los de la Ciudad de México empezarán a buscar refuerzos en zona de defensa, pues solo quedaría el "Cata" Domínguez como central cruzazulino tras la salida a medio torneo del también central chileno Igor Lichnovsky.

Mediante las palabras del paraguayo, su pensamiento es continuar sus últimos años como futbolista profesional en su país natal Paraguay señalando al club Sportivo Luqueño, propio que lo hizo debutar en primera división en 2004 y que desea retirarse en su plantel. Equipo oriundo de Luque, lugar de nacimiento del central celeste.

Cabe recordar que en este 2020, Aguilar se lesionó en el mes de febrero durante el juego de Concachampions en la busqueda del balón aéreo pero al momento de caer provocó que el paraguayo saliera lesionado para después ser operado por rotura de ligamentos que lo dejó fuera por 8 meses, sin actividad con la máquina en el resto del Clausura 2020 y casi todo el Guardianes 2020. Aacaecimiento que hizo que Aguilar tuviera en mente su pronto retiro de las canchas de futbol.

"Sinceramente no quería hablar de este tema porque en ese momento me pasaron millones de cosas por la cabeza y preferí no hablar, no decir nada, preferí alejarme este mes y algo. En un principio, pensaba 'ya no me quiero arriesgar' y retirarme, me pasaron muchas cosas por la cabeza, pero ahora nuevamente, al volver a caminar después de un mes y algo, hacer nuevamente los trabajos de fortalecimiento, nuevamente le estoy agarrando el gustito" Dijó aquella ocasión en el mes de abril para la cadena ESPN.

De concluir la situación de Pablo Aguilar, Cruz Azul dejaría ir a sus dos defensas titulares bajo el mando de Robert Dante Siboldi, quedando el canterano Julio César Domínguez, que en la actualidad ha cambiado de su demarcación para incorporarse como defensor línea por derecha, pero por sus años de experiencia de frente de José de Jesús Corona, regresaría a proteger el centro celeste.

Y aunque la defensa cementera podría quedar vulnerable delante de la salida de Pablo Aguilar, Cruz Azul deberá de buscar algún refuerzo, pero al parecer el equipo de la Noria ya comienza

a buscar nuevos jugadores pero no en la defensa, sino en el ataque y quien empieza sonar para el club celeste es el delantero argentino del Atlético San Luis Nicolás Ibáñez para buscar la meta rival, mediante la probable salida de Miltón Caraglio a Rosario Central de Argentina.

Pablo Aguilar nació el 2 de abril de 1987 en Luque, Paraguay. Con 33 años tiene un historial de clubes en su vida, desde su debút con Sportivo Luqueño en 2004, Colón, y después viajar por primera vez a México y jugar con San Luis. Posteriormente regresaría Argentina con Arsenal de Sarandí y luego regresar a Sportivo Luqueñp. En 2012, continuaría el resto de su carrera en tierra azteca con Tijuana, América y ahora Cruz Azul.