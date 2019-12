Cruz Azul revela su lista de jugadores transferibles

Ciudad de México.- La Maquina Celeste de Cruz Azul ha puesto a 5 jugadores en su lista de jugadores transferibles de cara al próximo torneo de los cuales son jugadores extranjeros.

Cruz Azul no tiene suerte con sus contrataciones de jugadores extranjeros por eso 4 de los 5 que están por salir de la institución lo son. La productividad del equipo celeste del torneo que aun no termina no fue la esperada, con muchos altibajos fue su paso tras 19 jornadas. Todo parecía cambiar con el nuevo técnico pero todo fue igual que hasta se quedaron fuera de la Liguilla.

Los futbolistas involucrados son:

Edgar Méndez

Martín Cauteruccio

Stephen Eustáquio

Bryan Angulo

Javier Salas

Todos se van por un mal funcionamiento en el tiempo que prestaron su servicios, en especial Bryan Angulo y Stephen Eustáquio quienes no aportaron nada al equipo, el canadiense(Eustáquio) tuvo problemas de ligamento cruzado que lo alejó de las canchas por más de 6 meses mientras que el ecuatoriano Bryan Angulo llegó ya iniciado el torneo y nunca pudo encontrarse en el futbol mexicano, donde jugó en 9 ocasiones pero solo en una inicio el partido con apenas 197 minutos jugados.

Por su parte Méndez y Cauterccio al inicio funcionaron pero su productividad fue a menos hasta que no fueron más necesarios. Y para finalizar el mexicano Javier Salas que también se perdió el torneo por lesión.

A todo esto se le suma la lesión de Yoshimar Yotún quien fue aperado de una fisura por estrés en el quinto hueso del metatarso izquierdo, lo que dice su cuerpo médico es que la recuperación podría varían según la evolución del jugador, lo que podría ser una baja para la pretemporada del equipo y llegar ya avanzada.