Cruz Azul separa a Jonathan Borja por indisciplina y lo manda a la Sub-20

Ciudad de México.- Las bajas en Cruz Azul continúan, esta semana el equipo de la Noria puso mano firme con el ecuatoriano Jonathan Borja quien se mostró en distintas ocasiones displicentes al realizar sus entrenamientos. Y que al final fue enviado a la Sub-20 por petición de Robert Dante Siboldi.

La poca actividad del ecuatoriano ha traído en su persona la frustración y la capitalizó con enojos y desatenciones a sus obligaciones con el club. De acuerdo con ESPN, el jugador se ha enfrentado con sus compañeros a quienes les confesó que ya no le interesa lo que pase con el equipo.

Esta declaración se destapó luego de que algunos jugadores del Cruz Azul le recriminarán su falta de intensidad a lo que contestó que "ya no me importa nada, ni lo que piensen de mí, ni lo que pase con el equipo", esas fueron las palabras que los cruzazulinos le comunicaron el timonel que no le quedó más que mandarlo a la Sub-20 pues como ha sido el discurso de Siboldi, están los que quieren y los que no pueden retirarse.

Jonathan Borja, llegó apenas para el Clausura 2020, en donde solo tuvo 13 minutos de juego. Para este Guard1anes 2020 lo ha hecho en la primera división solo en 19 minutos en 3 partidos. Sus números se han incrementado en la Sub-20 donde con 2 partidos suma 179 minutos y ambos como titular.

Y aunque el delantero está teniendo actividad en otra división la relación con el equipo principalmente con Robert Dante Siboldi, todo indica que Cruz Azul no le extenderá el contrato, hay que recordar que el sudamericano llegó a un año a prestamos y en diciembre este finaliza y es más que seguro que no continúe en México, por lo menos en Cruz Azul.

Jonathan Borja solo ha jugado 19 minutos en el Guard1anes 2020 | Foto Especial

Aunque no sería el primer jugador que se va y habla más de la institución pues hay que recordar que hace apenas unas semanas Igor Lichvosky también dijo algunas palabras fuertes luego de haber sido transferido al Al-Shabab de Qatar, algo que desató el enojo del entrenador que aseguró que solo desea tener a jugadores comprometidos para lograr la meta que es el título.

Cruz Azul se juega el pase directo a los 4tos de final del torneo este sábado cuando se mida ente el Monterrey otro de los equipos que también quieren ese puesto. A los celestes solo les basta con la victoria para asegurar su puesto, en caso de empatar o perder se complicaría si los otros equipos consiguen buenos resultados.