Cruz Azul sigue a la espera del pago del Al Shabab por Igor Lichnovsky

Ciudad de México.- La semana inició con movimiento en Cruz Azul, las bajas por convocatorias y la posible salida del central chileno Igor Lichnonsky han puesto las miradas en el equipo de la Noria quienes apenas este miércoles han confirmado que si hay el interés del Al Shabab pero no que no dejarán salir al futbolista hasta que no hagan el pago correspondiente por él.

Hasta el último avance de la negociación se había hablado que el Al Shabab tenia pensado abonar al Cruz Azul solo la mitad de de su precio, y cuando arribara y se confirmara que no hubiera un problema se depositaria el otro 50% algo que para Cruz Azul no fue bien visto por lo que no han dejado que el jugador se marche.

Según la cifra que se había manejado es que el Al Shabab ofreció 3 millones de dólares por Igor y en solo un mes estaría pagando su transferencia una vez que todo indicara que no tuviera problemas de lesiones y pues porque el tiempo es lo que menos tiene el conjunto de Arabia Saudita.

Esto pone en aprietos al equipo de Pedro Caixinha que en solo una semana más entra en actividad, la fecha oficial para cerrar su mercado de fichajes es el próximo 25 de octubre, pero querían cerrarlo de esa forma para asegurar el puesto titular en la defensa central ante la salida del hombre titular al Lyon de la Ligue 1 de Francia.

Igor ya no fue considerado para el partido de Cruz Azul de la jornada 13 del Gaurd1anes 2020 ante Toluca, esto para evitar que sufriera una lesión que le impidiera salir de la Maquina. Actualmente se mantiene entrenando con el equipo al frente de Robert Dante Siboldi y probablemente en los siguientes días se podrá saber si el trato sigue adelante o se caerá.

Jaime Ordiales, presidente del Cruz Azul, ha dejado claro que no hay una posibilidad real de que el jugador salga del club bajo esas condiciones, pues hay antecedentes en Cruz Azul, como en otros equipos mexicanos que han sufrido por el pago, así como la baja de jugadores en jornadas ya avanzadas. Eso mismo sucedió en 2019 con la baja de Iván Marcone que dejó a los celestes por una oportunidad en Boca Juniors.

El chileno llegó al futbol mexicano en el Apertura 2017 para jugar con el Necaxa donde solo estuvo en dos torneos y fue uno de los inamovibles pues jugó todos sus partidos. Para el Apertura 2018 fue llevado a Cruz Azul donde ha tenido altibajos y ahora que se ha convertido en uno de los hombres importantes para el parado de Robert Dante Siboldi con 11 partidos como titular en 13 juegos se irá del club.

Para esta jornada 14 él junto a otros 7 jugadores serían las bajas del estratega uruguayo para medirse ante los Tigres. El resto de sus aun compañeros serán bajas luego de su participación en la Fecha FIFA en Europa y la concentración de las Sub-23 y aunque esta última no salió del país si tendrán cuidado de evitar contagios al trabajar con distintos jugadores de otros equipos. En el caso de Igor pues habría que saber como se solucionaría su situación y si se quedaría o no.