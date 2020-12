Cruz Azul va por Unai Bilbao y Ake Loba para el Clausura 2021, pero sigue sin entrenador

Ciudad de México.- El entorno de Cruz Azul sigue sin tener pies y cabeza, a solo unos días de que se vivieran una seguida de fracasos y se quedaran sin entrenador, han salido a mostrar interés por jugadores de la Liga MX aun cuando no cuentan con entrenador para darles el visto bueno a las posibles contrataciones para el Clausura 2021.

Esta semana se ha dado a conocer que Cruz Azul ha tenido interés una vez más en los servicios de Ake Loba, jugador que actualmente juega para los Rayados de Monterrey y que no ha tenido la mejor actuación desde su salida de Querétaro, por lo que una vez más lo buscarán para ahora si poder llevarlo a la Noria. Otro de los casos es el español Inai Bilbao que juega con Necaxa y es defensa central.

En el caso del español, estarían buscando un intercambio con los Rayos de Lucas Passerini por Unai Bilbao, recordemos que el argentino es propiedad de Cruz Azul y fue prestado para que tuviera un lugar donde pudiera mostrarse. Esas dos propuestas son las que han dado a conocer en el centro de Cruz Azul y no hay nada confirmado por el momento, pero de hacerlo sería en los próximos días.

Sin embargo estas opciones aun son posibilidades que maneja la directiva y no el entrenador ya que no existe tal puesto por el momento, el encargado del club es Luis González y Joel Huiqui quienes fueron anunciados para disputar la Concachampions pero que fueron eliminados. Los nombres para el nuevo entrenador han circulado pero hasta el momento no hay nada concreto.

Desde Antonio Mohamed que fue despedido de Monterrey esta temporada, Juan Francisco Palancia que también salió de Mazatlán, y dos que hasta el momento son los más mencionados con la posibilidad de llegar y son Matías Almeyda y Alfonso Sosa. Evidentemente el primera sería la opción esencial pero aun tiene contrato con el San José de la MLS y eso hace casi imposible su llegada.

Unai Bilbao y Ake Loba, los nuevos sueños de Cruz Azul | Foto: Jam Media

El otro es Alfonso Sosa que aunque no tiene un gran cartel en la primera división como si lo tiene en la ya desaparecida Liga de Ascenso MX se acerca como uno de los posibles por haber tenido un paso como jugador y haber externado su capacidad para dirigir a un equipo como el Cruz Azul.

La Máquina oficialmente ha dado de baja a Jonathan Borja (Jonathan Borja primera baja del Cruz Azul para el Guard1anes 2021), jugador que pasó de noche por la institución y que Robert Dante Siboldi lo dejó rezagado del equipo por su mala actitud. Este viernes se anuncio su salida siendo el primer jugador en dejar al equipo. Se espera que los que ya no están considerados se anuncien antes del 27 de diciembre que es cuando el club regresa a los entrenamientos de cara al siguiente torneo.