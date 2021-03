Cruz Azul va por el título de León con más partidos ganados al hilo en la Liga MX

Ciudad de México.- La Máquina está enrachada y parece que nada los va a detener, este sábado logró su victoria número 9 de manera consecutiva y aunque eso no te garantiza un título si es algo que le genera confianza al equipo. Luego de llegar a esa marca saltó la duda de quien tiene la marca de más partidos sin perder en la Liga MX y aquí te lo decimos.

Actualmente Cruz Azul ligó su novena victoria y está cerca de empatar su mejor registro de la temporada 71-72 donde llegaron a 10 partidos sin derrota, pero mientras alcanzó a Toluca con 9 las cuales las logró en el Clausura 2018 donde pasó de la jornada 8 a la 16 como el líder pero al final perdió la final ante Santos.

Pero el récord lo tiene León quien ostenta un total de 12 partidos con victoria, marca que consiguieron apenas en el Clausura 2019 cuando desde la jornada 4 a la 15 mantuvieron el récord hasta que apareció Chivas para romper la racha. Curiosamente también acabó como líder y en la final cayó ante Tigres.

Para que Cruz Azul pueda alcanzar la impresionante cifra de 12 partidos con victoria deberá salir a ganar sus próximos partidos en donde deberá vencer a Atlas, otro equipo que viene con una racha de 8 partidos sin conocer la derrota entre triunfos y empates. Para la fecha 13 se miden ante el FC Juárez, otro de los duelos a modo para conseguir 3 puntos más y el último juego que significaría el empate de la racha sería ante Chivas.

Cruz Azul suma 9 partidos con victoria al hilo | Foto: Jam Media

Y si tiene la gran fortuna de superar a esos tres rivales con 9 puntos perfectos le esperaría en la jornada 15 el decisivo ante el América para colocarse como el mejor de la campaña y en la historia con más duelos seguidos ganados. Dentro de la Noria no es algo que le tomen mucha importancia pues el mismo Juan Reynoso aclaró que no juegan para terminar con la mayor cantidad de partidos ganados si no que van por el título que es lo que verdaderamente importa.

Otros récords

Luego de las 12 victorias de León, llegan otros equipos que también tienen una cifra verdaderamente sorprendente de juegos ganados dentro de la Liga MX de forma consecutiva. En segundo lugar está el Necaxa que también tiene el logro de llegar a 12 partidos con victoria pero en la temporada 34-35. En esa ocasión lograron el título al quedar en primer lugar al ser torneo largo.

Luego llega Cruz Azul con la marca ya mencionada de la temporada 71-72. Curiosamente en esa oportunidad si pudo levantar el título luego de que venció al América en la final en el Estadio Azteca. Un poco más abajo está el Toluca con 9 victorias en el 2018, al final no tuvieron el título al caer en la final ante Santos.

América y Veracruz están empatados con 8 triunfos en temporadas muy distantes, ambos equipos lo hicieron en dos ocasiones, con América en la campaña 93-94 y en la 97, mientras que los desaparecidos Tiburones lo hicieron en la campaña 45-46 y una vez más en el 2004. Y como último equipo más ganador aparece el conjunto de Chivas que lograron también 8 victorias en el Bicentenario 2010 con Javier Hernández como goleador.