Cruz Azul vs Monterrey: ¿Quién llega en mejor momento para la semifinal de la Concachampions?

Ciudad de México.- La Máquina de Cruz Azul y Rayados de Monterrey realizan entrenamiento enfocado en el partido del siguiente jueves 16 de septiembre, el cual dará acceso al encuentro de vuelta de la Concacaf Liga de Campeones en el Estadio Azteca.

La eliminatoria entre los dos clubes de la Liga MX comenzó en el Estadio BBVA. Los regiomontanos obtuvieron la ventaja mínima, pero más que eso es un resultado que les brinda una alta ventaja en cuanto a opciones de avanzar a la gran final de esta edición 2021.

Sin embargo, los de la CDMX ya saben lo que es remontar un marcador adverso en una competencia con modalidad del gol de visitante teniendo de frente a la pandilla en un cruce de semifinales, la cual se definirá por nueva ocasión en el Coloso de Santa Úrsula.

Habrá que rememorar el juego del Apertura 2018. Cruz Azul con gol de Miltón Caraglio se recuperó del 1-0 en contra y volvió a la final de la Liga MX. Empero, a estas alturas, tanto los dirigidos por Juan Reynoso como del "Vasco" Javier Aguirre no marchan de buena forma y eso podría distinguir un partido desequilibrado, y muy distinto al de ida.

Cruz Azul confía en la remontada

Twitter CRUZ AZUL

Ambos clubes reconocieron la derrota en el pasado fin de semana, cada uno en calidad de visitante, dejando escapar la ventaja. La problemática por la que atraviesa el cuadro cementero son las ausencias que siguen complicando las formaciones de Reynoso en este Grita México Ap2021.

Entre lesiones y convocatorias no se ha dado un solo partido que contemple con el mismo once que utilizó para salir campeón en el torneo anterior, situación que volvería a dañar en su siguiente partido, pues lo que requiere es del gol en el Azteca y, principalmente, que no reciba el tanto de visita de Rayados. En caso de ocurrir requerirá de tres dianas en menos 90 minutos para ser finalista.

Rayados hizo el viaje a la CDMX

Twitter Rayados

Por ahora, el único juego que obtuvo la victoria por más de tres goles fue contra Toluca, Mientras que Rayados hizo el viaje con su equipo completo y lo único que necesita en el recinto mundialista es la concentración y repetir sus mejores actuaciones para colarse a la final.

En las últimas semanas enfrentó a Cruz Azul en el Azteca, logrando el empate a minutos del final. Los de la Sultana reconocen que será un duelo distinto pero quieren aprovechar el mal momento que vive la Máquina para ser el segundo finalista de la Concachampions, pues es el objetivo que busca Aguirre tras la demasía en el semestre.