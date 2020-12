Cruz Azul vs Pumas: ¿Dónde y a qué hora ver el partido de ida de 'semis'?

Luego del empate entre Chivas del Guadalajara y León, esta noche se realizará el otro encuentro de ida de las semifinales del Torneo Guad1anes 2020 de la Liga MX, cuando el Cruz Azul, de Robert Dante Siboldi, reciba a Pumas de la UNAM, de Andres Lillini.

Este atractivo choque se disputará en el Estadio Azteca y será a puerta cerrada por la pandemia por coronavirus.

El choque está pactado para las 21:00 horas, Tiempo del Centro de México, (20:00, hora de Sinaloa), a celebrarse en el Estadio Azteca.

TRANSMISIÓN

El partido será transmitido a través de Canal 5 y TUDN. El juego por fortuna para los aficionados de ambos equipos y neutrales que quieran sintonizarlo, podrá verse en televisión abierta.

Además el sitio web de TUDN transmite los partidos totalmente en vivo. Solamente hay que acceder a la página, ingresar con tu usuario de televisión de paga y disfrutar del juego.

El técnico de los Pumas, Andrés Lillini pidió a sus jugadores que pongan toda su entrega en la cancha, porque se miden a un rival muy fuerte como es la Máquina Celeste.

"Pumas es lo que es, es una realidad, este es un equipo con coraje y valentía. Sería mediocre de mi parte que en 19 fechas tuvimos suerte, estaría en contra de mis principios, que se nos dictamine por la suerte me parece injusto", dijo el estratega argentino.

Lillini también le hizo saber a sus jugadores: "Yo les digo: ‘ustedes me trajeron hasta acá y no me van a abandonar’. Me preguntan si me veo en la Final, sí me veo en la Final, pero si no le ganamos a Cruz Azul y no estamos en nuestro mejor momento va a ser muy difícil, pero claro que me veo en la Final, sería muy hipócrita si no lo dijera".

Cruz Azul eliminó a Tigres de la UANL que dirige Ricardo "Tuca" Ferretti en la ronda de cuartos de final, mientras que Pumas dejó fuera a Tuzos del Pachuca.

PROBABLES ALINEACIONES

Cruz Azul: Jesús Corona; Adrián Aldrete, Julio César Domínguez, Pablo Aguilar, Juan Escobar; Rafael Baca, Luis Romo, Ignacio Rivero; Orbelín Pineda, Jonathan Rodríguez, Roberto Alvarado.

Pumas: Julio González; Alejandro Mayorga, Nicolás Freire, Johan Vásquez, Alan Mozo; Facundo Waller, Juan Pablo Vigón, Erik Lira, Fabio Álvarez; Juan Dinenno, Carlos González.