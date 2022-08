¿Cuáles son las máximas rivalidades de las Ligas 'top' del futbol profesional?

Estado de México.- En el futbol profesional siempre existirán equipos que son considerados archirrivales. En la Liga MX el famoso 'Clásico Nacional' se disputa entre Club América y Chivas de Guadalajara, tras ser los dos equipos más populares del futbol mexicano.

Mientras que, en otros países, varios equipos se caracterizan por verse como su acérrimo rival y el día del partido todo se define en la cancha, donde el orgullo se pone en juego al ser un encuentro que ninguno de los dos quiere perder por la historia que hay detrás del mismo.

Por esa razón en Debate Deportes te queremos presentar los distintos encuentros que son vistos como las principales rivalidades, señalando a las Ligas 'top' del futbol profesional, ya que sus equipos tienen el requisito de ser los más populares en el mundo.

Chivas festeja un gol contra América

Jam media

CLÁSICOS DEL FUTBOL PROFESIONAL

Te recomendamos leer

1.- Real Madrid vs FC Barcelona (España)

2.- Liverpool FC vs Manchester United (Inglaterra)

3.- Boca Juniors vs River Plate (Argentina)

4.- Celtics vs Rangers (Escocia)

5.- Benfica vs Porto (Portugal)

6.- Cerro Porteño vs Olimpia (Paraguay)

7.- Borussia Dortmund vs Schalke 04 (Alemania)

8.- Peñarol vs Nacional (Uruguay)

9.- Flamengo vs Vasco da Gama (Brasil)

10.- Inter de Milán vs AC Milán (Italia)

11.- Ajax vs Feyenoord (Países Bajos)

12.- París Saint Germain vs Olympique de Marsella (Francia)

13.- Galatasaray vs Fenerbahce (Turquía)

14.- Universidad Católica vs Colo Colo (Chile)

15.- Roma vs Lazio (Italia)

16.- Juventus vs Fiorentina (Italia)

17.- Olympiakos vs Panathinaikos (Grecia)

18.- Arsenal vs Tottenham (Inglaterra)

19.- Corinthians vs Palmeiras (Palmeiras)

20.- Tigres vs Rayados (México)