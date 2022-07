Cuáles son las reglas fundamentales del pádel

El pádel es uno de los deportes que esta tomando gran forma en México y poco a poco se vuelve mucho más practicado. Estas son las reglas que debes de tomar en cuenta si quieres practicarlo.

La pista tendrá unas medidas de 10 metros de ancho por 20 de largo. La persona que saca comenzará en el lado derecho y deberá sacar dentro del cuadrado opuesto. El restador tendrá que ponerse detrás de la línea de fondo y esperar el saque. La puntuación es similar al tenis, 15-30-40 y juego.

Siempre comenzará sacando el primer punto de cada juego desde el lado derecho, posteriormente se va cambiando cada punto hasta finalizar el juego. El saque se repite si toca la red y después bota 2 veces.

Cuando la pelota toca la red o los postes y después bota en campo contrario. Si la pelota da en algún objeto que esté en el suelo del campo contrario como puede ser otra bola. Cuando la pelota devuelta bota en campo contrario en la esquina formada por una de las paredes y el suelo.

Las infracciones de los dos componentes de la pareja e incluso del técnico acreditado de los mismos, son acumulables.

Tabla de Penalidades:

Primera infracción: Advertencia.

Segunda infracción: Advertencia con pérdida de punto.

Tercera infracción: Advertencia con descalificación.

Te recomendamos leer

El juez-árbitro entra con los 4 jugadores a la pista y se presenta si no lo hizo antes. El juez-árbitro comenta brevemente el sistema de juego (si se juega a 3 sets, tie-break, si hay juego exterior, etc). Si no hay dudas, se procede al sorteo de servicio.