Cuando la Selección Argentina de Maradona entrenó en el Club América

México.- Se han cumplido 34 años de aquella vez en que la Selección Nacional de Argentina llegó a México para jugar el Mundial de 1986, torneo que ganaría la Albiceleste de la mano de Diego Armando Maradona. Pero algo que no muchos recuerdan es que la selección dirigida por Carlos Bilardo entrenó en las instalaciones del Club América.

El Club América compartió un video con imágenes de esa etapa que vivió la Selección de Argentina en Coapa. El equipo del Diego llegó 40 días antes de que comenzara el campeonato mundial, esto por orden del entrenador Carlos Salvador Bilardo, y así como llegaron primero, también se fueron al último pues les tocó jugar la final y llevarse la gloria mundial.

Algunos trabajadores del club todavía guardan con cariño algunos recuerdos de cuando Argentina visitó “el nido”. Alfonso Díaz, Jefe de Servicios Médicos del Club América, narra que los jugadores de argentina fueron los primeros en usar las instalaciones del América.

“Las instalaciones de América, la casa club, ellos la estrenaron, el primer equipo que estuvo en la casa club fue la Selección de Argentina; la gente que vivió aquí, y que muchos todavía trabajan, guardan muchos recuerdos bonitos de esa etapa con gente importante de Argentina”, platicó.

Los recuerdos de Raúl Rodrigo Lara

El ex jugador del América, Raúl Rodrigo Lara, cuenta su experiencia en el 86, pues el jugaba para las fuerzas básicas del club América cuando la Albiceleste visitó el nido.

“En aquél entonces tenía 13 años, tenía la fortuna de ver los entrenamientos por la tarde, y recuerdo que se enfrenta la Selección de Argentina contra un sparring que era la reserva profesional del club. Partido que se jugó como dos tiempos de 30, pero en el segundo tiempo la reserva profesional iba ganando, si recuerdo que me tuve que retirar del entrenamiento y el partido seguía, se me hacía raro por que ya era noche, después entendí que seguía el partido porque la Selección de Argentina iba perdiendo, y el entrenamiento no finalizó hasta que no logró el empate la Selección Argentina”, contó Lara.

Te podría interesar:

Maradona llega a las lagrimas pidiendo ayuda para la gente que no tiene que comer (Video)

Simeone explica la diferencia entre Messi y Maradona

Maradona dona camiseta para barrio vulnerable en Argentina en cuarentena