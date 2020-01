¿Cuándo regresan a la actividad las Ligas importantes de futbol?

El año comienza y las nuevas oportunidades también, con eso las ligas del mundo preparan su segunda parte de campeonato y otra inician de nuevo por lo se espera con ansias volver a ver a los grandes equipos competir por un título más. Por eso te decimos cuando vuelven las grandes ligas de futbol del mundo.

Bundesliga

El campeonato alemán verá su gran regreso el próximo 17 de enero cuando el Schalke 04 reciba al Mönchengladbach, sorpresivamente el campeón de invierno fue el RB Leipzig que con una gran cosecha de puntos superó a grandes equipos como el Bayern Munich y el Borussia Dortmund. Las cosas han cambiado un poco en Alemania, ya no hay equipos con amplia dominación sobre otros, la muestra clara son los dos primeros lugares de la competencia. El torneo marcha en la jornada numero 18.

LaLiga

En España el futbol es considerado uno de los patrimonios del país, el campeonato volverá de inmediato, el día de mañana 3 de enero dará inicio de la segunda parte del torneo, Barcelona y Real Madrid como de costumbre manejan los primeros lugares del torneo. El partido con el que iniciará el campeonato es el Valladolid recibiendo al Leganés del mexicano Javier Aguirre además de el Sevilla de Javier Hernández recibiendo al Atlethic de Bilbao.

Serie A

La jornada 18 de la liga en Italia volverá a la actividad el próximo 5 de enero con 4 grandes encuentros, Brescia vs Lazio, SPAL vs Hellas Verona, Genoa vs Sassuolo y Roma vs Torino. De manera sorpresiva la gran campaña del Inter lo tiene como el lider empatado con la Juventus con 42 unidades.

Ligue 1

En Francia el futbol vuelve el 10 de enero cuando el Rennes reciba en su cancha al Marsella, este duelo se dará entre equipos líderes aunque con alguna distancia con el número 1 que los ocupa el PSG con una cosecha de 45 puntos. La jornada 20 está llena de grandes partidos como el PSG recibiendo al Mónaco.

Liga MX

En México, luego de una gran final disputada apenas el pasado 29 de diciembre entre América y Rayados, el torneo ya está por iniciar, el próximo 10 de enero el Clausura 2020 dará inicio con dos buenos duelos de viernes, Tijuana recibe al líder del torneo anterior Santos, mientras que desde Morelia, Monarcas recibe al Toluca. El torneo comenzará desde cero a diferencia que la otras ligas.