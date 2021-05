Cuándo se juega la vuelta de las semifinales de la Liga MX Femenil

México.- La Liga MX Femenil ya confirmó los partidos de vuelta de las semifinales entre Tigres vs Rayadas y Chivas vs Atlas. Los partidos de ida los resultados quedaron con empate, siendo en el Clásico Regio en donde aparecieron los goles dejando un 2-2 con ligera ventaja para las felinas por anotar como visitante. Mientras que en el otro partido no hubo reacción de ninguno.

Las acciones para la vuelta se darán este lunes 17 de mayo para evitar choquen con los partidos de la Liga MX que también ya la siguiente semana arrancan su fase de semifinales. Ambos partidos se jugarán en el mismo día solo con unas horas diferencia. Ahora el primer duelo será entre Tigres y Rayadas en punto de las 19:00 pm a través de TUND.

La segunda semifinal de la Liga MX Femenil se jugará a las 21:00 pm en el Estadio Akron como Chivas de local recibiendo al Atlas, la transmisión estará a cargo de la cadena de Fox Sports. Ese partido es el que llama más la atención por que ambos equipos la no haberse hecho daño en el juego de ida deberán salir con todo a ganar el partido par asegurar su pase.

Qué pasó en la ida de las semifinales

El primer partido de esta ronda de la Liga MX Femenil, el Atlas le hizo los honores a Chivas en el Estadio Jalisco pero las opciones de gol fueron muy pocas, apenas 4 disparos entre los dos equipos en 90 minutos. Lo que más se acercó fue Chivas que tuvo 6 tiros de esquina pero sin convertirla en una ventaja clara. Así quedó el marcador en cero.

Las mujeres claves no estuvieron cómodas por la estrategia de los entrenadores, Licha Cervantes ni Alison González han podido estar presente en las anotaciones de su equipo lo que dejó claro que el partido fue mucha cabeza antes de un verdadero futbol, esperando la equivocación del rival.

En el otro partido las cosas desde los primeros minutos las sorpresas llegaron al BBVA con Rayadas que desde los 14 minuto jugaron con 10 luego de la sorpresiva expulsión de Alejandría Godínez quien atajó un balón pero afuera de su área evitando un gol de Tigres. Luego de eso se realizaron cambios pero fue hasta el segundo tiempo cuando llegaron los goles, quedando 2-2 con ligera ventaja para las felinas.

La Liga MX Femenil una vez que se definan a las dos finalistas prepararán su partido de final para el 19 o 20 de mayo la final de ida con su respectivo duelo de vuelta para el 22 o 23 de mayo, dependiendo totalmente del acomodo de la Liga MX para sus duelos de semifinales para evitar empalmar los juegos ya que se jugarán por la noche.