¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el sorteo de la UEFA Champions League?

Estado de México.- En las próximas horas se van a disputar los últimos tres partidos de repechaje para incorporar a los 32 equipos oficiales que tendrán participación en la siguiente UEFA Champions League 2022-23, certamen que Real Madrid será el defensor de la 'Orejona'.

Será esa cantidad de clubes los que van a competir en el torneo más importante del mundo y será esta misma semana cuando se armarán los grupos correspondientes para mover el telón de la periodización 2022-23 de la Liga de Campeones de Europa, que será emocionante como en años atrás.

En esta reclasificación se van a meter los últimos seis invitados para tener a los equipos que estarán por iniciar la siguiente estación del torneo, la fase de grupos, misma que tendrá cuatro plantillas en cada agrupación y los mismos se enfrentarán con sus otros tres rivales a visita recíproca.

Al momento de aparecer esta nota en Debate Deportes son 29 los equipos clasificados a la UEFA Champions League 2022-23. Los otros tres saldrán de los cruces: Dinamo Zagreb vs Bodoe, PSV vs Rangers y Trabzonspor vs Copenhagen.

EQUIPOS CALIFICADOS A LA CHAMPIONS 2022-23

Real Madrid (campeón de la Champions League) Eintracht Frankfurt (campeón de la Europa League) AC Milan FC Barcelona Ajax Chelsea Bayer Leverkusen Manchester City Oporto PSG Bayern Múnich Atlético de Madrid Juventus de Turín Inter de Milán Napoli RB Leipzig Sevilla Liverpool Borussia Dortmund Tottenham Hotspur Sporting de Lisboa Brujas Olympique de Marsella Red Bull Salzburgo Shakhtar Donestk Celtic Benfica Viktoria Plzen Maccabi Haifa

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE REALIZARÁ EL SORTEO?

El orden de los equipos para la próxima edición de la UEFA Champions League será este jueves 25 de agosto en Estambul, Turquía, sede para la final del siguiente curso. El sorteo dará inicio a las 11:00 horas y será transmitido por HBO Max y TNT Sports.

BOMBOS PARA EL SORTEO

Bombo 1

Real Madrid

Eintracht Frankfurt

Manchestery City

Bayern Múnich

PSG

Milan

Oporto

Ajax

Bombo 2

Atlético de Madrid

FC Barcelona

Chelsea

Juventus

Liverpool

Leipzig

Sevilla

Tottenham

Bombo 3

Benfica

Bayer Leverkusen

Borussia Dortmund

Napoli

Salzburgo

Shakhtar Donetsk

Sporting de Lisboa

Inter de Milán

Bombo 4

Brujas

Celtic

Olympique de Marsella

Victoria Plzen

Maccabi Haifa