¿Cuántas veces Villarreal disputó la etapa de semifinales en UEFA Champions League?

Villarreal, España.- El modesto Villarreal consiguió de una forma descomunal el pase a la ronda de semifinales de la UEFA Champions League 2021-22, luego de eliminar por 2-1 al 'Gigante de Baviera' Bayern Múnich en la fase de Cuartos de Final, antes a Juventus de Turín, por goleada.

El Submarino Amarillo calificó por mérito propio a las finales del campeonato tras acabar segundo del Grupo F con 10 unidades, solo a uno del Manchester United que acabó líder con 11. Tras el sorteo se cruzó con la Turín y después con los rojos, para hacer un papel formidable que lo colocan entre los cuatro mejores de la periodización actual.

De esta manera el equipo dirigido por Unai Emery consiguió romper una sequía de 16 años sin avanzar a esta fase de la UEFA Champions League. Después de una gran hazaña a inicios de este mes de abril Villarreal calificó a semifinal por segunda vez en su historia.

La primera ocasión que los españoles amarraron una plaza en el nivel de los cuatro mejores de la temporada de la Liga de Campeones ocurrió en la edición 2005-06. Después de eliminar a Rangers e Inter de Milán el Submarino Amarino logró un pase historíco a semifinales.

Villarreal eliminó a Bayern Múnich

AFP

Previo a la Gran Final los antes dirigidos por Manuel Pellegrini se encontraron al poderoso Arsenal que ganó en la ida 1-0 y en la vuelta el cotejo terminó 0-0 causando el adiós del Villarreal, quien ahora tiene una oportunidad de jugar su primera final ante Liverpool.

El camino de los amarillos no ha sido nada fácil en esta temporada, suceda lo que suceda es un logro lo que obtuvo el actual elenco de Emery, aunque no está bajo presión de jugar la final intentará hacerle daño a los 'Reds' que no ha perdido más que un partido en todo el certamen.

Villarreal calificó a semifinal

AFP

El sueño de llegar a la final para Villarreal empezará el miércoles 27 de abril en el juego de ida. Será local en El Madrigal y para el martes 3 de abril viajará a Anfield para tratar de conseguir un pase privilegiado a su primer juego decisivo de la UEFA Champions League en su historia.