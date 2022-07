¿Cuánto costará ver la Liga MX en este Apertura 2022 con la llegada del streaming?

México.- No es un secreto que el mundo del streaming ya se ha apoderado de los eventos importantes, alrededor del mundo esto sucede mucho más veces de lo que se pueden imaginar y pensado en ello la Liga MX tambien vio importante lograr ese cambio y para este Apertura 2022 ha explotado el uso de aplicaciones móviles para la transmisión de los partidos de más dela mitad de clubes de Primera División, desatando buenos y malos comentarios de la afición.

Una de las grandes complicaciones que han tenido los aficionados en este torneo que apenas se han jugado dos fechas es el tema de dónde se pasarán los partidos de cada equipo y cuánto dinero tendrán que desembolsar si quieren ver a los 18 equipos y es que hay más preocupación de parte de los aficionados ya que consideran que México, en especial la Liga MX no es una liga que esté lista para un cambio de esa magnitud ya que iniciando con el la calidad del futbol ya les parece que el cobro por verlos es excesivo.

Para esta temporada a la Liga MX de forma oficial como aplicaciones de paga están ya VIX que es de TUDN, Fox Sports Premium, Star Plus y otras que son canales proporcionados por los servicios de cable que mediante una suscripción se suman a las aplicaciones de paga. Esto va dejando de lado poco a poco a los canales de televisión abierta y al mismo servicio de televisión de paga en donde tambien algunos clubes ya no van por esos canales.

Iniciando el calculo de lo que hay que pagar hay que tener que para acceder a cualquiera de las aplicaciones se necesita un proveedor de internet que según en lugar que se encuentre en la Republica Mexicana será el costo, eso sin contar las empresas que ya ofrecen la televisión de paga más el internet, hay al menos 8 empresas en México que ofrecen el servicio con un precio entre los 225 y los 509 pesos, solo de internet y esto puede subir según la cantidad de megas que se requiera, dejando una media de los 300 pesos por internet básico.

En el rubro de televisión de paga hay al menos 9 empresas que lo brindan, las ya conocidas como Totalplay, Sky, Megacable, Izzi entre otras, algunas de ellas ofrecen el paquete junto al internet por lo que los precios pueden variar pero según el portal "Holahorro" los precios van de 216 pesos a los 1479 pesos en donde se incluyen muchos paquetes dobles con internet y televisión. En México el sistema de televisión está entre el consumo de los 600 a los 900 pesos.

Ahora si llegamos al tema del streaming que ha debutado con varios problemas en la Liga MX, de momento son pocas las aplicaciones pero la primera es Fox Sports Premium en donde muchos equipos como León, Pachuca, Xolos, FC Juárez, Rayados y Querétaro tendrán partidos por esa vía, su precio es de 129 pesos al mes, esto con una suscripción individual y tambien podría hacerse vía el operador que le brinde los servicios de televisión por cable.

La segunda y la que más clubes tiene a su disposición es VIX quien por algún tiempo inició siendo gratis pero ahora las cosas cambiaron y tendrá un costo de hasta 199 pesos para eventos importantes como Liga MX, Liga MX Femenil y otros, los clubes que tendrán algún juego aquí serán América, Chivas, Cruz Azul, Pumas, Tigres, Toluca, incluso Atlas podría ser uno de los clubes que se unan.

La tercera y que por ahora no ha tenido mucho problema es Star Plus quien lleva los derechos de Atlético de San Luis esto cuando ESPN no lo transmite de forma normal. Su precio es de 199 pesos al mes. A esto se le suma el canal de Afizzionados de IZZI que cobra 89 pesos para transmitir duelos de Atlas y Tigres en algunas ocasiones.

Haciendo una suma ver la Liga MX para este Apertura 2022 vía streaming de 616 pesos mexicanos, si a eso se le suma lo del internet y la televisión por cable tomando los números medio llegaría hasta los 1516 pesos, una cantidad sumamente elevada para lo que se puede pensar que ofrece el futbol mexicano.