¿Cuánto cuesta el Mercedes Benz que chocó el Tuca Ferretti?

Nuevo León.- Esta mañana el director técnico de los Tigres, Ricardo 'tuca' Ferretti sufrió un accidente cuando concordia su vehículo camino al entrenamiento de su equipo.

'Tuca' no tuvo lesiones graves por lo que no fue necesario hospitalizarlo pero si acudir a una revisión.

El auto que el estratega conducía era un Mercedes Benz SL 500 Modelo 2013 y según el Libro Azul (Herramienta para consultar precios de autos) el vehículo esta valuado en 900 mil hasta casi los 945 mil pesos dependiendo las condiciones en las que este se encuentre.

Actualmente el auto deportivo de esta linea tiene un costo de 2 millones 261 mil pesos en su versión más sencilla.

Según el testimonio del otro afectado por el choque, el 'tuca' Ferretti fue el culpable del accidente al querer rebasarlo y al exceso de velocidad.

VIDEO: Personas que presenciaron el accidente donde estuvo involucrado el técnico de @TigresOficial, Ricardo Ferretti, mencionan que él fue el culpable.https://t.co/tU3HtpZSXf pic.twitter.com/mWCrws3zzj — CANCHA (@CANCHAELNORTE) September 21, 2019

"Venía a alta velocidad el señor (Ferretti), se me quiso meter, yo creo que llevaba mucha prisa, debe respetar lo que es la distancia. Si él no cabía, no se porqué se quiso meter,

al momento de quererse meter me pegó (en la parte trasera del auto). De hecho vino, me insultó y no sé que tanto me dijo", declaró Roberto