¿Cuántos goles anotó Kun Agüero con el Manchester City para entrar al Salón de la Fama de la Premier?.

La Premier League es una de las mejores ligas no solo de Europa, sino de todo el mundo, incluso es reconocida como la mejor liga del mundo por el gran nivel al que se juega, y uno de los equipos que en los últimos años fue dominador de dicha competencia es el Manchester City donde militó el argentino Sergio ‘Kun’ Agüero teniendo grandes temporadas, tanto que lo hicieron acreedor a un lugar al Salón de la Fama.

Así como en otros deportes y ligas cuentan con el Salón de la Fama, un lugar para recordar a los jugadores que tuvieron un gran paso por algunos equipos o incluso en la liga o deporte que practicas y en esta ocasión le toco al delantero argentino Sergio Agüero ser reconocido por el futbol inglés.

El argentino Kun Agüero, exjugador del Atlético de Madrid y el Barcelona que militó en el Manchester City entre 2011 y 2021, ha sido incluido en el Salón de la Fama de la Premier League, ¿pero cuántos goles anotó el argentino con los “Citizens” para ganar esta distinción?.

Sergio 'Kun' Agüero celebrando un gol con el City en la Premier/EFE

Agüero llegó al City en el 2011 procedente del Atlético de Madrid, jugó 275 partidos en la b con el conjunto inglés, en los que logró 184 goles, además de poner 55 asistencias. En su paso con los “Citizens” ganó la Premier en cinco ocasiones, la Supercopa en tres, la Copa de la Liga en seis y la Copa una. Además ganó un título de goleo individual en la temporada 2014-15.

El Kun que en diciembre cuando militaba en el Barcelona anunció su retirada por un problema cardíaco, disputó un total de 390 partidos con el Manchester City en las diferentes competiciones anotando 260 goles convirtiéndose en el máximo anotador en la historia del club y poniendo además 73 pases para gol.

Te recomendamos leer

“Muchas gracias a la Premier por este reconocimiento. Me hace estar orgulloso. Ser incluido en el Salón de la Fama me da una perspectiva real del camino que me ha llevado hasta aquí. Estoy emocionado y quiero compartir este honor con mi club y todos mis compañeros de equipo”, señaló el exdelantero argentino.