¿Cuántos goles anotó Pelé en el Mundial de México 1970 donde fue campeón?.

El brasileño Edson Arantes Do Nascimento, ‘Pelé’, es una de las máximas figuras del mundo del futbol, dejo en su carrera grandes marcas de goles, como de partidos disputados, y además es el único jugador que se ha convertido en tres veces Campeón del Mundo, siendo el Mundial de México 1970 su última justa mundialista.

Pelé tiene un sin número de recuerdos durante su carrera, sin embargo, México es un sitio que no puede olvidar por el cariño que le brindaron en el Mundial de 1970, además de que fue su último mundial y el tercero que fue a sus vitrinas.

En aquel mundial, Brasil goleó 4-1 a Italia en la final en el Estadio Azteca para ganar el título con el que Pelé se convirtió en el único futbolista tres veces campeón del mundo, ya en alguna ocasión el brasileño agradeció a los mexicanos por el cariño mostrado en aquella justa mundialista.

Pelé celebrando un gol en el Mundial de México 1970/EFE

“De todos los viajes de mi carrera todo mundo me pregunta, Pelé cuál fue el mejor, en cuál te divertiste más. A veces bromeo: 'solo me faltó ir a la Luna, me faltó jugar en la Luna', pero un lugar, un país que no puedo olvidar por el cariño, por la atención que ellos me dieron y por cómo me trataron es México”, señaló.

Pero, ¿Cuántos goles anotó Pelé en el Mundial de México 70, su última justa mundialista? El brasileño anotó cuatro goles en el campeonato y con su liderazgo en la cancha, Pelé encabezó al equipo de Brasil que ganó el grupo tres del Mundial, con sede en Guadalajara, en el que derrotó 4-1 a Checoslovaquia, 1-0 a Inglaterra y 2-0 a Rumanía.

Después la Selección Brasileña superó por 4-2 a Perú en cuartos de finales, por 3-1 a Uruguay, en semifinales y por la goleada 4-1 a Italia en la final jugada en el estadio Azteca, donde el mítico Pelé se retiró de los Mundiales.

Pelé que encabezo a Brasil para que se llevara el Mundial de México 1970, anotó cuatro goles, tres de ellos en la fase regular, en su primer partido en la justa anotó ante Checoslovaquia, marcó un doblete ante Rumania y el último tanto fue en la final ante Italia, abriendo el marcador.

Antes de ganar en México con un equipo con figuras como Rivelino y Jairzhino, Pelé formó parte del equipo de Brasil campeón mundial en Suecia 1958, con 17 años, y Chile 1962, una proeza que no ha logrado ningún jugador.