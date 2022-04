¿Cuántos goles hizo Antoine Griezmann durante su paso con el FC Barcelona?

Barcelona, España.- El campeón del mundo Antoine Grizmann hizo un formidable campeonato del mundo en Rusia 2018, y eso le funcionó para que FC Barcelona se atreviera a pagar su cláusula de rescisión mientras vivía su primera época con el Atlético de Madrid, club en el cual vive su segunda etapa en LaLiga.

Un jugador fuera de serie como 'El principito' por supuesto que merecía estar en la órbita de los grandes equipos con categoría mundial. Los Blaugranas ya le habían puesto el ojo antes de coronarse con la Selección Francesa en el vigésimo primer torneo internacional de futbol.

Levantar la Copa del Mundo fue la clave para que los culés tomaran la delicadeza de pagar la cláusula de rescisión del futbolista que pasó a ser de 120 millones de euros. El 1ro de julio de 2019 el club lanzó un comunicado anunciando su llegada y aseguró que jugaría para el plantel hasta el 2024, algo que no llegó a suceder.

El futbolista que se consagró con la Real Sociedad no lograba encajar con el tipo de juego que se miraba cada semana en el FC Barcelona, inclusive su estelaridad pasó a quedar en segundo plano y mucho más desde la llegada del neerlandes Ronald Koeman.

Antoine Griezmann se despide del Barcelona

La relación de Antoine Griezmann con el entrenador no era la más conveniente y el choque entre ambos llegó a verse hasta en el terreno de juego. No había ninguna duda que 'Grizou' no compaginaba con el ambiente barcelonista y por consiguiente su contrato finalizó antes de lo acordado.

¿CUÁNTOS GOLES MARCÓ GRIEZMANN CON EL FC BARCELONA?

Luego de tres años de travesía en la institución del FC Barcelona Antoine Griezmann cumplió en LaLiga, UEFA Champions League y Copa del Rey antes de salir del club con un total de 102 partidos jugados, logró 35 tantos en su haber antes de volver al Atlético de Madrid.

TÍTULOS CON EL FC BARCELONA

Así como Antoine Griezmann lució muy poco en el equipo también le tocó festejar solo un título. A meses de su salida en 2021 conquistó la Copa del Rey, el único trofeo que alcanzó a levantar con su tradicional número "7" en la espalda portando la camiseta blaugrana.