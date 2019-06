Cuatro heridos de bala en festejos por título de Raptors

Please RT. Upload any videos or pictures of shooting at We The North Day Raptors Parade at Queen St West and Bay St Toronto here: https://t.co/9hl7fFuKoO Info call 416-808-5200. Anon tips 1-800-222-8477 #WeTheNorthDay #RaptorsParade #WeTheNorth #WeTheChampions #WeTheChamps ^sm pic.twitter.com/rMRjJ7x1xg