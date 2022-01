Cuauhtémoc Blanco afirma que su anhelo es ser DT del América o de la Selección Mexicana

El exjugador de las Águilas del América, Cuauhtémoc Blanco, asegura que uno de sus sueños es llegar al banquillo del conjunto de Coapa o a la Selección Nacional Mexicana.

"No sé. Ahorita sólo pienso en estos tres años. Probablemente sí, probablemente no (permanecer en la política). Me encantaría también ser algún día entrenador del América o ser entrenador de la selección", declaró en entrevista para El Universal.

Blanco tuvo un excelente paso en el futbol mexicano y en el combinado nacional mexicano, su retiro se dio en el año de 2016 tras jugar para el América, Necaxa, Real Valladolid de España, Veracruz, Chicago Fire de la MLS, Santos, Irapuato, Dorados, Lobos BUAP y Puebla.

Para el americanismo, Cuauhtémoc Blanco es uno de los grandes ídolos del club tras sus buenos números en su paso por el Club América, dándole grandes campeonatos al equipo tanto en México como en torneos internacionales.

Cuauhtémoc Blanco es el segundo máximo anotador del Club América con un total de 153 anotaciones, solo por detrás de Luis Roberto Alves 'Zague' y es el tercero de la selección mexicana con 38 y tras su mandato podría comenzar su carrera como técnico.

En algún momento, Blanco bromeó sobre volver a vestirse 'de corto' para conducir al Tri a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Como futbolista del combinado nacional, 'Cuauh' jugó los Mundiales de 1998, 2002 Y 2010.

