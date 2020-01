Cuauhtémoc Blanco cree que la llegada de Chicharito a la MLS es correcta

Ciudad de México.- Ante la inminente llegada de Javier Chicharito Hernández a la MLS para participar con el Galaxy de Los Ángeles en gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco ha salido a defender la postura del futbolista y dice que es una buena decisión apostando por una buena cantidad de dinero.

Desde que se supo la que sería la propuesta de Galaxy mucho mejor que la que Chivas podría ofrecerle, los detractores del mexicano se hicieron ver, ante esta situación y la posible venta del Sevilla al equipo estadounidense varios exfutbolistas han comentado su postura, en este caso una voz autoriza del futbol ha hablado y se dice a favor.

Cuauhtémoc Blanco se dijo a favor de la decisión de Hernández, ya que él alguna vez probó el futbol de la MLS cuando en 2007 dejó a las Águilas para fichar con el Chicago Fire. Usando su característico sentido del humor al decir "Recuerda que los más importante es el billete"

Presentación de Blanco con el Galaxy en 2007 | Jam Media

"Recuerda que lo más importante es el billete (risas). Aquí no le van a pagar lo que en estados Unidos, tiene 31 años y así es. Nunca cae mal un excelente contrato. Es una decisión que él toma. Si me hubieran dado a mí ese contrato, yo me voy a la MLS", confesó Blanco.

La cantidad que el Galaxy le ofrece a Chicharito según el "Cuau" es algo que no se puede despreciar, y que debería aceptarlo ya que su edad es un tema a consideración pues con 31 años sabe que la solvencia económica para un futbolista y ahora que tiene una familia es muy importante.

Hasta este mañana el jugador mexicano se presentó con el Sevilla a sus entrenamientos de forma normal algo que podría tal vez indicar que solo está esperando que Galaxy cierre el trato para poder viajar a Los Ángeles. La MLS dará inicio en el próximo mes de marzo.