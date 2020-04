Cuauhtémoc Blanco y su temple de jugar en Colombia pese a las amenazas de muerte

Una de las tantas grandes historias que el ahora Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco vivió esta es la considerada más extrema de toda su carrera. Corrían los 8vos de final de la Copa Libertadores del 2000 y América de México se enfrentaba ante el América de Cali y ese fue el momento de brillar del 10 americanista.

Tras el primer partido en el Estadio Azteca donde las Águilas se alzaron con la victoria 2-1 donde Blanco anotó el gol de la victoria, el mexicano hizo un comentario que hizo enfurecer a toda una nación y es que llamó "narcotraficantes" a los jugadores rivales, algo que evidentemente llegó a los oídos de sus aficionados y prensa colombiana que rápido crucificaron al mexicano.

Durante los días que esperaban para que se diera el juego de vuelta en Cali, Colombia era más que evidente que esperaban con toda la hostilidad posible a Cuauhtémoc Blanco incluso le llegaron hasta amenazas de muerte si se presentaba a jugar.

Muchos compañeros y familiares le aconsejaron no viajar por su seguridad pero el 'Temo' no de echó para atrás y fue a terminar lo que había empezado. El día de juego llegó y desde la llegada del equipo la presión se hacia sentir, cánticos contra el mexicano por donde fuera, mantas con mensajes contra su madre eran lo más visible pero eso no lo detuvo.

Todo un estado echado contra solo un jugador, Blanco se fajó los pantalones y les anotó nada más y nada menos que 3 goles en su cancha y que además se los celebró, esa noche demostró su gran calidad y dejó sin aliento a los miles de personas que lo veían desde las gradas. Luego del partido América avanzaría a los Cuartos de Final gracias a la gran actuación de su número 10.