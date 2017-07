Cubo Torres se dice listo para sustituir a Pulido

Estados Unidos se convirtió en el lugar de retiro predilecto para muchos jugadores que en su día fueron referentes a nivel mundial. Ese no fue el caso de Érick Torres, el Cubo tiene 24 años y compite con el Houston Dynamo. Lleva 12 goles en el actual torneo y desde la MLS quiere llamar la atención para tomar el lugar de Alan Pulido, lesionado, en la Copa Oro.

Pompilio (auxiliar técnico de Juan Carlos Osorio) dio una entrevista hace unos días y comentó sobre mí, que estoy tomado en cuenta, que si hay una lesión o cualquier cosa, estoy tomado en cuenta. Estoy al pendiente de cualquier llamado, de cualquier circunstancia, esto es futbol, no sabes lo que va a pasar mañana. Sería una experiencia bonita poder jugar, incorporarme a la Copa Oro”, dijo Érick el Cubo Torres.

Estoy en buena forma física, en buena forma mental, si se me requiere, en el futuro, estoy en buen momento para representar a mi país. No depende de mí, depende del cuerpo técnico. Si ellos deciden que no, hay que respetar la decisión y estar listo para cuando se requiera”, agregó el canterano de Chivas.

El Cubo Torres es el sublíder de goleo de la MLS, por encima de jugadores como el español David Villa, considerado el mejor jugador del torneo norteamericano el año pasado, y el italiano Sebastian Giovinco, una de las estrellas del balompié del norte.

Ahorita con todo el tema que hay de los migrantes, mucha gente se identifica conmigo, y es una razón más para hacerles ver que los mexicanos somos capaces de ganar muchas cosas. Somos capaces de luchar, de hacer las cosas bien, de hacer las cosas dignamente, y eso me enorgullece. Estoy representando a mi país, a los paisanos, muchas cosas que se engloban”, comentó el futbolista.

Torres estuvo entre los 40 jugadores que componían la lista previa para la Copa Oro, por eso tiene la puerta abierta para suplir a Alan Pulido.

El motivo de esta Copa Oro, de esta Confederaciones, es un proceso enfocado a la Copa del Mundo, es el sueño de todos, pienso en eso, no sólo en ir a la Copa Oro, quiero ganarme un lugar en el Mundial de Rusia”.

Peralta, otra opción

Además del Cubo Torres, también Oribe Peralta podría ser la otra opción para ocupar el lugar de Alan Pulido. El problema es que el delantero del América jugó la Copa Confederaciones.

Con información de Excelsior