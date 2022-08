¡Cuerpower! Lis Vega presume encantadora figura en coqueto body blanco

México.- Lis Vega actualizó recientemente sus redes sociales con la intención de dar a conocer su nueva sesión fotográfica y aprovechó muy bien el tiempo pues al día de hoy sus fans le han dado un gran cariño a sus fotos por lo que ya podría considerarse un total éxito, uno más entre las publicaciones de la modelo cubana quien no escatima en nada para buscar ser la sensación ante sus seguidores.

En esta ocasión Lis Vega decidió que una sesión al aire libre sería un gran regalo y es que las últimas habían sido de estudio y eso aunque era bastante llamativo no dejaba apreciar en su totalidad más a detalle los aspectos que la luz natural tiene en su figura y para sorpresa de todos ha logrado reventar las redes por lucir perfecta lo que confirma que se mantiene en una gran forma física.

Para esta sesión Lis Vega utilizó un body en color blanco con el que dejó en libertar algunas secciones de su figura, desde los brazos, abdomen y algunos detalles en su cosillas y claro las piernas con las que se ganó el cielo y mucho más desde hace mucho tiempo pues desde su llegada a México han sido uno de los distintivos con los que sus fans han caído rendidos a sus pies.

Te recomendamos leer

Recientemente Lis Vega fue duramente criticada por otros usuarios que aunque se declaran no fans de ella, siempre están siguiendo sus pasos, y ahora la atacaron luego de que compartiera una foto en la que se apreciaba su rostro señalando que ya había abusado de las operaciones pues las arrugas no aparecían, aún con todo ello Lis Vega no le importó y sigue deleitando a sus fans.