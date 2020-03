Culpan a Televisa de encubrir el caso de Renato Ibarra al no difundir información

Ciudad de México.- Una vez más las redes sociales han explotado en contra de Televisa ya que a consideración de los usuarios así como de periodistas que una de las televisoras con mayor audiencia en México no tenga la cobertura del caso de Renato Ibarra como otros medios si lo tienen.

Los hechos se dieron desde el jueves que las mujeres solicitaron la ayuda de las autoridades, luego fueron trasladados al Ministerio Público en Tlalpan, desde ese momento, Lucely Chalá ya fue revisada por personal del Hospital, además fue visitada por personal del América.

También Cléber Chalá habló para los medios y explicó como sucedieron los hechos, y desde eso han pasado más 10 horas y los usuarios comenzaron a mostrarse inquietos ya que Televisa en ninguna de sus plataformas daban información sobre el hecho.

Todo inició desde muy temprano, cuando en el programa de noticias "Despierta" el tema jamas fue tocado por los conductores, esto levantó la sospecha de muchos usuarios así como periodistas que no se guardaron nada y le recriminaron a Danielle Dithurbide en su cuenta de Twitter que no se tocara el tema. Misma que respondió con que no había versión oficial.

A su vez argumentó que a las 7 de la mañana no había nada información para comenzar a hablar del tema y esta fue otra razón por la que los usuarios decidieron atacarlos.

Estas son las muestras de reclamos de algunos periodistas y usuarios sobre el tema

Televisa siendo Televisa. Una vez más ocultando, cubriendo, y tergiversando. Inaceptable que en un momento tan complejo se responsabilice a la “hermana” de Renato.

Un MONTAJE más al estilo del Canal de las Estrellas — LUIS CASTILLO (@mluiscastillo) March 6, 2020

Termino el noticiero de @daniellemx_ y sobre el tema, la detención y las acusaciones de violencia familiar que pesan sobre @RenatoIbarraM no hubo NI la más minima mención del caso.

Eso si, abrieron noticiero con notas sobre la violencia de género y la marcha del día 9. — ignacio suarez (@fantasmasuarez) March 6, 2020

Qué extraño que con el poder de los noticieros de Televisa carezcan de la información que ya reportaron medios y periodistas como @c4jimenez.



Raro.

No los creo tan incapaces, menos a @daniellemx_ https://t.co/lnBBcXh8nC — Carlos Ponce de León (@Carlos_Ponz) March 6, 2020

Ya tenían evidencia de que hay carpeta de investigación por violencia familiar ¿Porqué no lo mencionaron? Ahí es donde se ve la hipocresía. — Salvador Pérez (@SalvadorPrez10) March 6, 2020