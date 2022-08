DT de Alemania asegura que Qatar 2022 no está hecho para los aficionados

Alemania.- A menos de 100 días para que la Copa del Mundo de la FIFA en Qatar se juegue, el Director Técnico de la Selección de Alemania, Hansi Flick ha declarado algo que le ha dado la vuelta al mundo y es que rechaza que el torneo mundialista esté pensado para los aficionados ya que considera que las restricciones están hechas para no poder recibir a más aficionados de fuera del país.

Flick quien apenas tomó el cargo de la Selección de Alemania y quien ha sido una de las escuadras que se han manifestado abiertamente contra las condiciones en las que se manejaban las cosas en Qatar durante la construcción de los estadios, ahora ha decidió hablar sobre lo que le puede esperar al aficionado, pues considera que no hay garantías para ninguno, precios altos, medidas absurdas y hasta violaciones a los derechos humanos.

"Tengo muchos amigos que les gustaría ir a Qatar, pero se abstienen de hacerlo por muchas razones. Porque no pueden permitirse los precios exorbitantes, porque la situación es inaceptable para los homosexuales, porque hay violaciones de los derechos humanos, porque las minorías están marginadas", dijo el DT para la editorial RND.

"Básicamente, creo que es una pena que este torneo no vaya a ser un Mundial para los aficionados. El futbol debería ser para todos, por eso digo que no es un Mundial para el fan normal", sentenció el entrenador quien está 100% convencido que los que no podrán disfrutar del Mundial son los verdaderos aficionados que cada 4 años están al pie del cañón para acompañar a sus selecciones a todos lados.

Alemania fue una de las selecciones que consiguió su boleto de forma casi inmediata, la tetracampeona del mundo buscará su quinto trofeo en Qatar 2022 y empatar a Brasil en la cima de los más ganadores. Ya en 2014 ellos pudieron darle mucho juego y hasta los humillaron en las semifinales en donde lograron su último título mundial ante Argentina.

La Copa del Mundo iniciará el 20 de noviembre de 2022 con el partido inaugural de Qatar vs Ecuador, estando oficialmente a 99 días para su debut. Ya las 32 selecciones se conocen y hasta los duelos y horarios, solo es cuestión de tiempo para que la fiesta inicie.