DT de Santos Laguna confirma que el tuvo COVID-19

Coahuila.- El Club Santos Laguna dio la nota hace tres semanas cuando revelaba que 15 integrantes del equipo habían dado positivo por COVID-19, mismo que provocó el cancelamiento definitivo de la Liga Mx, y el día de hoy uno de los involucrados salió a hablar un poco más del tema.

El propio entrenador de los 'Laguneros', Guillermo Almada, reveló en una entrevista con Unanimo Deportes que el fue uno de los contagiados por el virus, narrando su experiencia y la de su familia en casa, pues afirma que nunca salí de su hogar para nada.

Voy a ser más específico, mi señora es médico. En mi casa, mi señora es la que hace los mandados, porque obviamente como es su especialidad, ella sabe protegerse más. Los niños chicos tampoco salen y tenemos una empleada. A veces salían al parque, acá a la esquina, que son 20 metros de casa. Era el único lugar al que iba cuando no había gente y el único que se contagió en mi casa fui yo, fui el único que no salió de mi casa“, confesó.

El uruguayo señaló que siempre fue asintomático, y que no tiene la menor idea como pude haberse contagiado, ya que a diferencias de otros jugadores que anunciaron el padecimiento, permanecía en su casa todo el tiempo, y añade que pudo aprender de la complicada situación.

Todavía no sabemos cómo me contagie y le puedo dar fe que yo no salí de mi casa. Esta enfermedad es tan traicionera y estamos aprendiendo cosas todos los días, que uno no sabe en qué momento le puede llegar. Gracias a Dios no tuve ningún síntoma, ningún problema. Nosotros no nos juntamos ningún día, los que lo expusieron públicamente son Orozco y Arteaga”, expresó.